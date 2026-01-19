Kurator/Case Manager välkomnas till Psykosmottagning Väster!
2026-01-19
Psykosmottagning Väster är en öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdomar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Psykosmottagning Väster är en öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdomar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi är ett tvärvetenskapligt team med hög kompetens. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, peer support, behandlingsassistenter och medicinska sekreterare.
Behandlingsmetoden vi arbetar utifrån heter Rersursgrupps -ACT (R-ACT) som är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården. Den som arbetar med med R-ACT kallas för case manager och ansvarar för att samordna, utreda, planera, genomföra och utvärdera vården.
Vi har fokus på nära samarbete med patienten och nätverket runt denne såsom familj, boendepersonal eller företrädare. Tillsammans med patienten arbetar vi för ökat inflytande kring vård och behandling samt patientens egna mål.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill att du ska känna dig trygg i arbetet och därför anpassar vi introduktionen efter ditt behov och tidigare erfarenheter. Vi är ett team där vi stöttar varandra och vill att det ska kännas naturligt att komma med frågor.
Vi erbjuder dig ett arbete som är flexibelt och stimulerande där du som kurator ges många möjligheter till kompetensutveckling såväl inom yrkesuppdraget som inom uppdraget som Case Manager i psykosvård.
Vi är ett gott och glatt gäng och vår arbetsplats präglas av god stämning, trivsel och stor hjälpsamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett allsidigt och varierat uppdrag där du själv planerar för dina arbetsuppgifter som Case Manager. Du har en nyckelfunktion i kontakten med patienten och samverkar med patientens nätverk såsom slutenvård, socialtjänst och boendestöd. Vi har på vår mottagning ett etablerat samarbete med boenden som finns i Göteborgs stad och socialtjänsten. Som kurator har du uppdrag att till exempel bevaka barnperspektivet, ge anhörigstöd och utföra fondansökningar med mera. Andra förekommande arbetsuppgifter är myndighetskontakter, stöd i ekonomin och ansökan om god man eller förvaltare.
Om dig
Vi söker dig som har läst socionomutbildning och har erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av psykosvård och R-ACT. Du ska kunna utföra arbetet självständighet och effektivt. Därtill är det önskvärt om du har kunskap om och kan navigera i Melior och Elvis.
Vi söker dig som har en positiv livsinställning och arbetar lösningsfokuserat.
Bonus är om du har körkort då vi utför hembesök.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
