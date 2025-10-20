Kurator/behandlare till Vuxenpsykiatriska mottagningen väster
2025-10-20
Vuxenpsykiatriska mottagningen väster är en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Som kurator hos oss erbjuds du ett varierat och utmanande arbete och har stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på arbetsplatsen. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Kuratorerna svarar för socialkompetensen i teamet. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv. I arbetsuppgifterna ingår psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete samt praktiska kurativa insatser. Kuratorn arbetar både med individuell kontakt och med patientens privata och professionella nätverk. I arbetet ingår även konsultativa insatser inom berörda team och i samverkan med andra vårdgivare och samarbetspartners. Regelbunden handledning tillhandahålls liksom former för kollegial samverkan.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagningen västers geografiska upptagningsområde omfattar västra stadsdelarna i Västerås samt Hallstahammar och Surahammar. Målgruppen för mottagningens arbete är personer med psykossjukdom och omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och sekreterare, totalt 17 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsgrupp med en variation av medarbetare, både nya och de som är mer erfarna och gärna delar med sig av sin kunskap. På mottagningen arbetar vi i team och strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalitet och professionellt bemötande.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer!Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är erfarenhet av arbete inom psykiatri och med psykiskt funktionshindrade, liksom påbyggnadsutbildning som exempelvis Basutbildning i Psykoterapi. (s.k Steg I-utbildning). Eftersom rollen innebär kontakt med patienter, närstående och kollegor behöver du kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Arbete i psykiatrisk öppenvård är ett teamarbete i vilket de olika yrkeskompetenserna bidrar i bedömning och insatser. Det ställer stora krav på förmåga till initiativ och eget ansvarstagande i yrkesrollen, på god samarbetsförmåga och en öppenhet för de varierande arbetsuppgifter som förekommer i ett psykiatriskt öppenvårdsteam. Du behöver se fördelen av en god samverkan, samt arbeta främjande för att det ska ske, både internt och externt. Att du är strukturerad, planerande och kan prioritera arbetet på ett effektivt sätt är något vi ser positivt på.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, dagtid mån-fre. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats på Vuxenpsykiatriska mottagningen väster från v.47 och framåt.
