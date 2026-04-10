Kurator/Behandlare till Vuxenpsykiatrisk mottagning 3, Västerås
Region Västmanland / Kuratorjobb / Västerås Visa alla kuratorjobb i Västerås
2026-04-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierat och utmanande arbete där du gör skillnad? Vår kollega ska gå på föräldraledighet och vi söker nu en ny kollega! Som behandlare hos oss välkomnas du till en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och humor.
Tillsammans på mottagningen skapar vi vård av hög kvalitet och arbetar med patienten i fokus. På mottagningen har vi ett nära samarbete mellan våra olika yrkeskategorier vilket både bidrar till högre kvalitet i arbetet och egen kompetensutveckling. Vill du bli en del av vårt team? Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som kurator/behandlare på Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 erbjuds du ett stimulerande och varierat arbete där du arbetar självständigt med olika former av bedömnings, stöd- och behandlingsinsatser. Du möter patienter med bland annat ångest, depression och PTSD. Arbetet innebär också att aktivt samverka i ett tvärprofessionellt team tillsammans med övriga medarbetare på mottagningen.
I rollen ingår även samverkan med externa vårdaktörer kring patienternas rehabilitering. Du deltar dessutom i vårt suicidpreventiva arbete.
Vår målsättning är att erbjuda patienter ett snabbt och kvalitativt omhändertagande, både vad gäller utredning och behandling.
Om arbetsplatsen
På Vuxenpsykiatriska mottagningen 3 i Västerås arbetar totalt cirka 25 engagerade och kunniga medarbetare. Mottagningen vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård bosatta i Västerås, Surahammar och Hallstahammars kommuner. Detta innefattar bland annat ångest- och förstäminningsproblematik av den svårighetgrad som tillhör specialistpsykiatrin, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personlighetssyndrom. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 21-31. Vägledande för uppdelningen har varit att åstadkomma en väl fungerande vårdkedja med ett gott samarbete mellan akutvård, slutenvård och öppenvård. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut samt administrativ personal.
Vi arbetar i två team och strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalité och professionellt bemötande. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av öppenhet, samarbete och respekt för varandras kompetens.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö med eget arbetsrum samt goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, beteendevetarexamen eller annan högre utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna med en grundläggande psykoterapi, steg-1-utbildning. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är även det något vi värdesätter. Har du tidigare arbetslivserfarenhet av och kunskap om psykiatriskt behandlingsarbete, missbruksproblem och/eller neuropsykiatriska problem ser vi det som meriterande. För tjänsten ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt goda datakunskaper.
Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Är van att driva dina processer framåt och med gott omdöme. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och därför ser vi att du kan ställa om i olika situationer, samtidigt som du behåller ditt lugn och fokus. Då vi arbetar i team ser vi att du har god samarbets- och kommunikativ förmåga och lätt för att skapa och underhålla kontakter. Vidare ser vi att du har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt gentemot alla du möter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat. Heltid. Dagtid måndag-fredag och inom Region Västmanland tillämpas flextid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 24 april 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120382".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Region Västmanland (visa karta
)
721 89 VÄSTERÅS
Region Västmanland Kontakt
Maria Österholm maria.osterholm@regionvastmanland.se
9847043