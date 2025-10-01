Kurator/behandlare till Vuxenpsykiatrisk Mottagning 2
2025-10-01
Vuxenpsykiatriska Mottagning 2 är en trivsam arbetsplats med öppenhet, gemenskap och professionalism. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet med patienten i fokus. Nu söker vi en kurator/behandlare till ett av våra team!Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som kurator/behandlare hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du svarar för det psykosociala perspektivet i vården. Du ingår i en kuratorsgrupp med hög kompetens och samarbetar tätt i tvärprofessionella team.
I din vardag arbetar du med bedömning och behandling, både självständigt och i nära samverkan med övriga yrkeskategorier. Du genomför individuella samtal och stödsamtal samt bedriver samtalsbehandling utifrån patientens behov.
Arbetet innebär också att du samverkar med vårdgrannar och externa aktörer i patienternas rehabilitering. Som kurator/behandlare medverkar du dessutom i verksamhetens suicidpreventiva arbete.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagning 2 är en del av specialistpsykiatrin i Region Västmanland. Här möts du av en trivsam arbetsplats präglad av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet med patienten i fokus, och vi värnar ett professionellt bemötande i varje kontakt.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och administrativ personal. Verksamheten är organiserad i tre team. Team 1 och Team 2 bedriver allmänpsykiatri, och den aktuella tjänsten finns i Team 2. Utöver dessa finns även äldreteamet med inriktning mot äldrepsykiatri.
Vi tar emot patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistpsykiatri och som är bosatta i Västerås, Surahammar och Hallstahammar. Vårt mål är ett snabbt och tryggt omhändertagande, med hög kvalitet och ett respektfullt samarbete mellan professionerna.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med KBT-inriktning.
Tidigare erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete är meriterande, liksom kunskap om traumabehandling, substansbruksproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Eftersom rollen innebär kontakt med patienter, närstående och kollegor behöver du kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift. Andra språkkunskaper ser vi som en tillgång.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg och stabil i din yrkesroll, har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt och bemöter både patienter och kollegor respektfullt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstid är dagtid vardagar, vi tillämpar flextid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under vecka 44.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Sofie Backman sofie.backman@regionvastmanland.se 021-9614005 Jobbnummer
9534339