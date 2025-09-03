Kurator 50% LBS Kreativa gymnasiet Stockholm Norra
Academedia Support AB / Kuratorjobb / Solna Visa alla kuratorjobb i Solna
2025-09-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Vill du vara en viktig del i att skapa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande skolmiljö för våra elever? Brinner du för förebyggande arbete och att stötta ungdomars utveckling? Då kan du vara den vi söker.
Vi på LBS Stockholm Norra söker en engagerad skolkurator på 50%.
Som skolkurator hos oss är du en nyckelperson i skolans elevhälsoarbete. Du tillför psykosocial kompetens till det främjande och förebyggande arbetet och arbetar nära skolledning, elevhälsoteam och pedagoger för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Ditt uppdrag
Som skolkurator ingår du i den samlade elevhälsan på skolan och har ett nära samarbete med specialpedagog, speciallärare, psykolog, skolsköterska, skolläkare, biträdande rektor och rektor. I kuratorns uppdrag ingår att arbeta främjande och förebyggande på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har ett synligt och aktivt förhållningssätt i verksamheten för att tidigt kunna fånga upp behov hos eleverna och bidra till en trygg och inkluderande miljö.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
• Delta i arbetet i elevhälsoteamet och elevhälsogruppen på skolan och vara drivande i psykosociala frågor.
• Vara delaktig i pedagogiska utredningar tillsammans med övriga professioner i elevhälsan samt delta i det systematiska uppföljningsarbetet av elevhälsan.
• Arbeta konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan.
• Samarbeta med andra, både internt och med externa aktörer såsom polis, socialtjänst och habilitering.
• Ha stödjande samtal med elever.
• Delta i elevhälsomöten med elever, vårdnadshavare och andra professioner på skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Det är viktigt att du är strukturerad, självgående och med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är ansvarskännande och har en mycket god samarbetsförmåga och är flexibel, initiativrik, lyhörd och empatisk. Du tycker om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och är samtidigt öppen för nya arbetssätt.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
• Socionom eller annan relevant utbildning och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
• Du har tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete i skola som kurator
• Du har erfarenhet av att ge råd, stöd och vägledning till barn och vuxna.
• Du kan analysera verksamheten och utifrån detta prioritera och avgränsa ditt uppdrag.
• God kännedom om socialtjänstens lagar- och regelverk.
• Vara förtrogen med skolans styrdokument.
Vi erbjuder
Hos oss får du en kreativ och utvecklingsinriktad arbetsplats där du får möjlighet att bidra till elevernas hälsa, trygghet och måluppfyllelse. Du får stöd av AcadeMedias nätverk för skolsköterskor med löpande professionsutveckling samt tillgång till interna utbildningar genom AcadeMedia Academy.
Vi erbjuder också:
• Kollektivavtalade förmåner
• Generöst friskvårdsbidrag
• Pensionsrådgivning
• Personalrabatter
• Fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling
Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start i oktober. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt - vi tillämpar löpande urval, dock senast 2025-09-30.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Linda Bohlin rektor på LBS Stockholm Norralinda.bohlin@lbs.se
076-138 22 86 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9489933