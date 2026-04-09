Kurator - Välkommen till roligt uppdrag på Beroendemottagning Olskroken
2026-04-09
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Vill du vara med i utvecklingen när vi ställer om till framtidens vård för beroendepatienter utifrån den kommande samsjuklighetsreformen?
Beroendemottagning Olskroken är en del av PBÖ - Psykiatri Beroendes Öppenvård och ingår i en matrisorganisation tillsammans med Beroendemottagning Hisingen samt Resursmottagning beroende.
Vi vänder oss till personer över 18 år med svårare substansberoende, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Mottagningen erbjuder samordnande insatser utifrån patientens behov och ett tvärprofessionellt synsätt.
Samverkan med andra aktörer har en central roll och på mottagningen pågår ett arbete med implementering av en enklare form av FACT (Flexible Assertive Community Treatment) som metod för att bland annat kunna intensifiera insatserna kring patienten vid försämring.
Vi erbjuder bland annat farmakologisk behandling, psykosocial och psykologisk behandling, utredningar samt arbetsterapeutiska och rehabkoordinerande insatser utifrån en behandlingsprocess med stegvis vård.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer och administratörer samt via samarbetet med Resursmottagning beroende har vi tillgång till psykologer, arbetsterapeuter och en rehabkoordinator.
Om arbetet
Som kurator på Beroendemottagning Olskroken förväntas du stå för specialistkunskap avseende samverkan mellan vården och andra myndigheter. Du kommer även vara en del av den drop in verksamhet som planeras starta under våren. Drop in är ett förbättringsarbete som avser att öka vår tillgänglighet och ta emot patienter när motivationen till att ta emot hjälp är som störst.
Annan tid, utöver drop in, ger utrymme för individnära uppföljningar med stort fokus på
samverkansarbete/SIP samt. Du arbetar tillsammans med patienten för att kartlägga och samverka kring dennes behov. I uppdraget ingår att bland annat att genomföra nybesöksutredningar, följa upp och planera patienternas vård, genomföra MI, MET och ÅP-samtal samt nätverksarbete med exempelvis socialtjänst och övrigt nätverk. Vi arbetar även aktivt med slutenvården i in- och utskrivningsprocesserna för att skapa en smidig övergång där det finns samsyn kring patientens behov och delaktighet.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en sammanhållen vårdkedja för patienten. I detta ingår även att bistå med information och stöd till våra patienter för att de ska kunna ta del av det övriga samhällsstöd de har behov av för att uppnå förändringar i sin livssituation.
Vi har ett MI-baserat förhållningssätt i alla möten med patienter, och utbildning inom detta pågår fortlöpande, därutöver handledning tillsammans med dina kollegor. Arbetet är varierande och utvecklande!
Om dig
Vi söker dig med socionomexamen. Erfarenhet av beroendevård och/eller psykiatri är det meriterande. Du har ett intresse av att samverka, arbeta integrerat och flexibelt med patienter som har ett substansberoende och en psykiatrisk samsjuklighet. Arbetet kräver att du har en personlig mognad och ett flexibelt förhållningssätt samt tycker det är roligt att vara med och utveckla verksamheten. Du behöver både kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra gentemot gemensamt uppsatta mål då vi ständigt vill förändras och förbättras.
Då arbetet förutsätter gott teamarbete för patientens bästa är en god förmåga att kommunicera och samarbeta viktigt samtidigt som du behöver ha en god förmåga att analysera samt förmedla din analys/bedömning till övriga teammedlemmar. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Tycker du att detta låter intressant, så hör gärna av dig med frågor eller skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
