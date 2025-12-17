Kurator - Välkommen till roligt uppdrag på Beroendemottagning Olskroken
2025-12-17
Beroendemottagning Olskroken är en del av PBÖ - Psykiatri Beroendes Öppenvård och är organiserad i en matrisorganisation tillsammans med Beroendemottagning Hisingen samt Resursmottagning beroende.
Beroendemottagning Olskroken är en del av PBÖ - Psykiatri Beroendes Öppenvård och är organiserad i en matrisorganisation tillsammans med Beroendemottagning Hisingen samt Resursmottagning beroende.
Vi vänder oss till personer över 18 år med svårare substansberoende, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Mottagningen erbjuder samordnande insatser utifrån patientens behov och ett tvärprofessionellt synsätt där även barnperspektivet är en viktig del av arbetet.
Vi erbjuder bland annat farmakologisk behandling, psykosocial och psykologisk behandling, utredningar samt arbetsterapeutiska och rehabkoordinerande insatser. En stor del av de psykologiska- och psykosociala behandlingsinsatserna ges i grupp utifrån en behandlingsprocess med stegvis vård. Samverkan med andra aktörer har en central roll.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer och administratörer samt att vi även via det nära samarbetet med Resursmottagning beroende har tillgång till psykologer, arbetsterapeuter och en rehabkoordinator. samt F-ACT insatser.
Om arbetet
Som kurator på Beroendemottagning Olskroken förväntas du stå för specialistkunskap avseende samverkan mellan vården och andra myndigheter.
Du arbetar tillsammans med patienten för att kartlägga och samverka kring dennes behov. I uppdraget ingår att bland annat att genomföra nybesöksutredningar, medverka vid behandlingsteam, följa upp och planera patienternas vård, genomföra MI och ÅP-samtal samt nätverksarbete med exempelvis socialtjänst, försäkringskassa, kriminalvård och patientens anhöriga. Vi arbetar även aktivt med slutenvården i in- och utskrivningsprocesserna för att skapa en smidig övergång där det finns samsyn kring patientens behov och delaktighet.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en sammanhållen vårdkedja för patienten. I detta ingår även att bistå med information och stöd till våra patienter för att de ska kunna ta del av det övriga samhällsstöd de har behov av för att uppnå förändringar i sin livssituation.
Vi arbetar utifrån ett MI-baserat arbetssätt och utbildning inom detta pågår fortlöpande, därutöver handledning tillsammans med dina kollegor. Du får även möjlighet till erfarenhetsutbyte med kuratorer inom andra delar av beroendeverksamheten genom regelbundna kuratorsmöten. Arbetet är varierande och utvecklande!
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du erfarenhet av beroendevård och/eller psykiatri är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av återfallspreventivt arbete, motivationsarbete enligt MI och/eller arbetat med skademinimerande insatser tidigare. Vi ser gärna även att du har arbetat inom Socialtjänsten tidigare.
Du har ett intresse av att samverka, arbeta integrerat och flexibelt med patienter som har ett substansberoende och en psykiatrisk samsjuklighet. Arbetet kräver att du har en personlig mognad och ett flexibelt förhållningssätt samt tycker det är roligt att vara med och utveckla verksamheten. Du behöver både kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra gentemot gemensamt uppsatta mål då vi ständigt vill förändras och förbättras.
Då arbetet förutsätter gott teamarbete för patientens bästa är en god förmåga att kommunicera och samarbeta viktigt samtidigt som du behöver ha en god förmåga att analysera samt förmedla din analys/bedömning till övriga teammedlemmar. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Vi värnar om ett arbetsklimat som bygger på ett engagemang, en positiv grundinställning samt nyfikenhet och intresse. Här arbetar ett trevligt gäng, med ett arbetsklimat som är prestigelöst och där man alltid kan fråga varandra om hjälp vid behov!
Tycker du att detta låter intressant, så hör gärna av dig med frågor eller skicka in din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Så ansöker du
