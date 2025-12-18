Kurator - välkommen till Mottagning för personlighetssyndrom
2025-12-18
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Välkommen till Mottagning för Personlighetssyndrom!Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Mottagningen för Personlighetssyndrom är en subspecialiserad mottagning som riktar sig mot personlighetssyndrom.
Det är en stor mottagning där vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av psykolog, sjuksköterska, kurator, läkare och rehabkoordinator.
Vi erbjuder bland annat farmakologisk behandling, psykosocial och psykologisk utredning och behandling och rehabkoordinerande insatser. En stor del av de psykologiska- och psykosociala behandlingsinsatserna ges i grupp utifrån en behandlingsprocess med stegvis vård. Samverkan med andra aktörer har en central roll.
Som kurator hos oss som kommer du att ha en viktig roll i teamarbetet där du i din roll svarar för den yrkesspecifika kompetensen och att du med med dina kunskaper kan tillgodose det psykosociala och rehabiliterande perspektivet på mottagningen.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kurator som vill vara en del av ett utvecklingsarbete rörande förändring av arbetssätt där du som kurator kommer att ha en central roll.
Du kommer att vara placerad i ett av våra basteam och kommer att ansvara för det psykosociala perspektivet och arbeta som fast vårdkontakt. Arbetsuppgifterna kommer att innehålla psykosocial utredning/bedömning ur ett patient/ barnperspektiv, ekonomisk rådgivning, nätverksarbete och kontakter med externa myndigheter.
Arbetet som fast vårdkontakt innebär bland annat att vara patienters primära kontakt, att tillse att vårdplan upprättas tillsammans med patienten, samverka med berörda myndigheter samt att samordna kontakter med andra vårdgivare
Som en av Psykiatri Affektivas kuratorer ingår du i en organisation där utvecklingsarbete, fortbildning och handledning ses som viktiga för en bra arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande samt vidareutbildningar av olika slag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård och/eller socialtjänst samt att du har arbetat med målgruppen. Det är meriterande om du har erfarenhet av samordning och rehabilitering.
Du har ett intresse av att samverka, arbeta integrerat och flexibelt med patienter
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som person är det viktigt att du har ett äkta intresse för mänskliga möten och att du är målinriktad och flexibel i ditt arbete. God samarbetsförmåga och ett intresse av att arbeta i team och ett intresse av att vilja vara med och utveckla vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
https://www.vgregion.se/introduktion.

Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mottagning för personlighetssyndrom
Enhetschef, Emilie Olsson Lavebäck 031-3433820
9651167