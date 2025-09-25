Kunskapsskolan Nacka söker matsalspersonal till F-9 skola + fritids
2025-09-25
Kunskapsskolan Nacka söker matsalspersonal till F-9 skola + fritids
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola. Vi söker 1 st matsalspersonal till vårt skolkök.
Vår skola har ett mottagningskök med matleveranser från Kleins kitchen. I tjänsten ingår att tillsammans med skolans husmor ansvara för servering, hantering av mat och disk samt specialkost. Vid husmors frånvaro ersätter du henne.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs F-9 och har idag cirka 350 elever.Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Meriterande kvalifikationer:
• Du har vana av att arbeta i mottagningskök och gärna ett matintresse
• Du har god relationell kompetens och gillar att bygga relationer med ungdomar
• Du har en ledarskapsförmåga och kan se till att elever håller ordning i matsalen och äter på rätt tider
• Du är pålitlig och tar ansvar för det som behöver göras.
Tjänstens utformning
Tjänsten är mellan kl. 10 och 14 varje skoldag.
Tjänsten är en så kallad uppehållstjänst på i nuläget 50 %. Det innebär att du arbetar mer under skolterminerna och är ledig under skolloven - men får samma månadslön året om.
Det kan finnas ytterligare möjligheter till extra vikariejobb som lärare och fritidslärare om du är lämplig för det.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 30 september 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på 0733-688235
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kunskapsskolan Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9526122