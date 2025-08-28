Kunskapsskolan Landskrona söker en driven NO- och Tekniklärare (åk 7-9)...
2025-08-28
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/kunskapsskolan-landskrona-soker-en-driven-no-och-tekniklarare-ak-7-9-med-behorighet-i-fysik-och-kemi.
Vi ser fram emot din ansökan!
Brinner du för att visa eleverna hur allt hänger ihop - från biologins under till teknikens innovationer och universums lagar? Vi söker dig som är legitimerad i fysik och kemi för att göra vårt fantastiska NO-team komplett!
Vill du jobba på en skola där din energi och din passion för naturvetenskap och teknik gör verklig skillnad - varje dag? Där du får vara med och bygga ett komplett lärarlag i ett kollegium som tar ett gemensamt kliv framåt?
På Kunskapsskolan Landskrona arbetar vi med personligt utformad undervisning. Det innebär att vi möter varje elev där de befinner sig och utmanar dem att nå lite längre. Vi vet att verkligt lärande sker i mötet mellan tydliga ramar, höga förväntningar och en undervisning som väcker nyfikenhet.
Relationen till eleven är kärnan i allt vi gör. Som lärare hos oss är du också personlig handledare för en mindre grupp elever. I de veckovisa handledningssamtalen hjälper du dem att sätta mål, ta ansvar och växa, både kunskapsmässigt och som individer. Det är här vi ser magi hända.
"Plötsligt förstod jag varför formeln funkade. Min lärare gav sig inte förrän polletten trillade ner, och nu känns kemi faktiskt logiskt."- Elev i årskurs 9
Om skolan och vårt teamKunskapsskolan Landskrona är en grundskola för årskurs 4-9 med drygt 300 elever. Vi verkar i en händelserik stad med elever som har en enorm potential. Ditt arbete här spelar en avgörande roll. Just nu befinner vi oss i en spännande fas där vi som kollegium tar ett nytt, gemensamt grepp för att förverkliga Kunskapsskolans värderingar fullt ut. Vi är ett engagerat team som stöttar varandra, och vi söker nu dig som vill vara med på den här resan.
Om dig - pusselbiten som gör vårt team komplettRollen innebär undervisning i samtliga NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) samt i teknik för årskurs 7-9. För att vårt lärarlag ska bli komplett söker vi specifikt dig som ärlegitimerad lärare med behörighet i fysik och kemi. Din kompetens kommer att komplettera vår befintliga styrka i biologi och göra vårt NO-team komplett och slagkraftigt.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Dynamisk och handlingskraftig:Du trivs när det händer mycket och har en förmåga att omsätta idéer till konkret handling i klassrummet.
• Trygg och stabil:Du håller huvudet kallt och hjärtat varmt, även när tempot är högt och utmaningarna är många.
• En lösningsfokuserad lagspelare:Du ser möjligheter där andra ser problem och tror på kraften i att samarbeta för att hitta den bästa vägen framåt.
• Full av tilltro:Du har en orubblig tro på elevers förmåga och en genuin vilja att se dem utvecklas. Din positiva inställning smittar av sig på både elever och kollegor.
Vad vi erbjuder dig:
• Möjligheten att vara en nyckelperson i en spännande nystart i vårt kollegium.
• Engagerade och varma kollegor som samarbetar tätt.
• Tillgång till Kunskapsporten - vår unika digitala portal med läromedel och pedagogiskt stöd.
• En närvarande och stöttande ledning.
• En arbetsplats där din insats gör mätbar skillnad för unga människor.
Tjänstens omfattningTjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
AnsökanKänner du igen dig? Då vill vi träffa dig! Skicka din ansökan via länken nedan senast den 30augusti 2025. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
För arbete i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Vid frågor, kontakta:Rektor Mattias Svensson Mejl:mattias.svensson@kunskapsskolan.se
Telefonnummer: 0733-02 46 86
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på kunskapsskolan.se
(Säljare av rekryteringstjänster undanbedes vänligt men bestämt.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
