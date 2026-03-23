Kungsholmens gruppbostad söker vikarie som vårdare/boendestödjare.
Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB i Stockholm
, Nacka
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Kungsholmens gruppbostad söker en vikarie. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra. Arbetspassen varierar, de vanligaste passen är: förmiddag, eftermiddag/kväll och helger.
Vi söker dig som är intresserad av att börja snart samt kan arbeta i sommar.
Gruppbostaden ligger centralt i Stockholm, precis intill Kungsholmstorg. Kommunalt tar man sig hit med tunnelbana, en station ifrån t-centralen eller med ett flertal bussar.
Vi erbjuder en engagerad, professionell och trevlig arbetsplats med många härliga möten.
Om dig
Det är ett krav att du talar god svenska då funktionsnedsättning för många kan innebära svårigheter att tolka och förstå sitt modersmål.
Du behöver vara bekväm med att assistera med intimhygien.
Vi vill att du är intresserad av människor och tillsammans med oss vill arbeta för att skapa goda insatser, gott stöd och god omvårdnad till den enskilde.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Arbetsuppgifter
Om du är sugen på ett roligt, varierande och givande extraarbete, hör av dig! Vi söker dig som vill arbeta hos oss, morgon, eftermiddagar/kvällar, helger och nätter (sovande jour). Dina arbetsuppgifter innebär att assistera hyresgästerna i deras dagliga liv. Du kommer också att få möjlighet att bidra till en meningsfull fritid som kan bestå av att åka på dans, gå ut och äta, fika, gå på bio eller fotboll. Hyresgästerna på gruppbostaden är i varierande ålder och har alla någon form av begåvningsmässig funktionsnedsättning. Stödet utgår från var och ens individuella behov och önskemål. Alla personer bor i egna lägenheter i nära anslutning till gemensamhetslokal, med tillgång till personal dygnet runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ansokan.kungsholmensgruppbostad@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKRIV "VIKARIE" I ÄMNESRADEN". Arbetsgivare Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB
(org.nr 556629-1216)
Garvargatan 19 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Kontakt
Arbetsledare
Karl-Martin Thydén ansokan.kungsholmensgruppbostad@outlook.com Jobbnummer
9814040