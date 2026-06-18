Kungsholmens grundskola söker lärare mot fritidshem
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2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1100 och omfattar grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6, 7-9 och anpassad grundskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.
För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som lärare mot fritidshem bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att fritidshemsverksamheten och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på elevernas förutsättningar och behov.
Du kommer att planera och utföra aktiviteter, bedriva en anpassad verksamhet utifrån både individers och gruppers behov och förutsättningar samt arbeta aktivt med det goda bemötandet och allas lika värde för att alla ska uppleva att de mår bra när de är i verksamheterna.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen.
Du kommer att i rollen som lärare mot fritidshem ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att arbeta med både främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete.
Att planera, genomföra, utvärdera och följa upp verksamheten med utgångspunkt från mål och riktlinjer är för dig en självklarhet. Du ska bidra till att skapa en meningsfull verksamhet, tillämpa flexibla arbetssätt och anpassa lärmiljön.
Du ska ha ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där undervisning kombinerat med omsorg stimulerar elevernas lärande.
Vi förväntar oss att du har hög professionalitet och vana att leda små som stora elevgrupper. Du bidrar till ett utvecklande samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation.
Du uppskattar att jobba mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Kunskaper om och erfarenhet av att ta hand om barn med diabetes är meriterande.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Intervjuer kommer ske löpande under tiden för annonsering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Sankt Göransgatan 145 (visa karta
)
112 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad Kontakt
Eva Karin Ingelfeldt eva.karin.ingelfeldt@edu.stockholm.se 08-50808295 Jobbnummer
9971348