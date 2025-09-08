Kungsholmens grundskola söker lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 och omfattar grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb.
Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6, 7-9 och anpassad grundskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.
För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem i anpassad grundskola bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att fritidshemsverksamheten och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på elevernas förutsättningar och behov.
Du ska samverka med klasslärare och resurser och leda aktiviteter på fritidshemmet och på KTT. Du kommer att planera och utföra aktiviteter, bedriva en anpassad verksamhet utifrån både individers och gruppers behov och förutsättningar samt arbeta aktivt med det goda bemötandet och allas lika värde för att alla ska uppleva att de mår bra när de är i verksamheterna.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen.
Du kommer att i rollen som lärare i fritidshem ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning musik. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att arbeta med elever som läser ämnesområden i anpassad grundskola och målgruppen inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Att planera, genomföra, utvärdera och följa upp verksamheten med utgångspunkt från mål och riktlinjer är för dig en självklarhet. Du ska bidra till att skapa en meningsfull verksamhet, tillämpa flexibla arbetssätt och anpassa lärmiljön.
Du ska ha ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där undervisning kombinerat med omsorg stimulerar elevernas lärande.
Vi förväntar oss att du har hög professionalitet med en stor portion av humor och vana att leda små som stora elevgrupper. Du bidrar till ett utvecklande samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du
uppskattar att jobba mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
