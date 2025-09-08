Kungsholmens grundskola söker engagerad skolbibliotekarie vikariat
Stockholms kommun / Bibliotekariejobb / Stockholm
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.Publiceringsdatum2025-09-08Beskrivning
Vår vision är att vara en skola att längta till.
Vi är en grundskola med ca 1200 elever och 200 anställda. Skolan omfattas av verksamheterna för grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb samt skolakuten.
Våra arbetslag har utnämnda arbetslagsledare som samarbetar med skolledningen. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer samt en administrativ chef.
För att varje elev ska utvecklas och nå så långt som möjligt är kunskap, trygghet, lärande och glädje avgörande för att nå framgång.
Vi har ett välfungerande och väletablerat skolbibliotek i skolans hjärta som toppar utlåningen med drygt 37 000 antal utlån. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan skolbiblioteket och personal från alla årskurser genom att de tillsammans planerar och genomföra aktiviteter för att stimulera läslusten och ge läsningen en central plats i elevernas liv.
Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat team där vi värdesätter gott omdöme, hög arbetsmoral med nära till skratt. Kungsholmens grundskola är en riktigt rolig och utvecklande skola att verka och samverka. Dina arbetsuppgifter
Du ska som vikarierande skolbibliotekarie ska driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet.
Du har ett brett register av arbetsmetoder för att främja alla elevers läs- och kunskapsutveckling.
Du ska som skolbibliotekarie även arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet.
Du arbetar med läsfrämjande aktiviteter både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal vilket bland annat innebär litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.
Du är en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens.
Du förväntas medverka i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper, detta gör du bland annat genom att arbeta aktivt för elevinflytande samt att du kan uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och anpassad litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- samt informationsvetenskap. Har du lärarutbildning och/eller utbildning i specialpedagogik är det meriterande.
Du har god kunskap inom medie-och informationskunskap. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper.
Du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete i en liknande roll. Det är meriterande om du har idéer om hur skolbiblioteket kan bli en integrerad del av skolans verksamhet och om hur bibliotekets centrala roll i skolhuset ska förvaltas.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Att börja i en nystartad verksamhet kräver att man är flexibel, vet att alla frågor inte alltid har ett svar och att man har tålamod. Det tar tid att forma en god verksamhet.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
månadslön
Kungsholmens grundskola Kontakt
Pernilla Lundenmark 0850808193 Jobbnummer
