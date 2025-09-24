Kungsängens VC söker legitimerad läkare, eventuell möjlighet till ST
Nu har du möjlighet att bli en del av och bidra till Kungsängens framtid för invånarna!
Välkommen till att vara en del viktigare uppdrag!
Kungsängens vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som är en av Sveriges största vårdgivare.
Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Kungsängens vårdcentral är belägen i ett naturskönt område mitt i centrum med 3-5 minuters gångavstånd från pendeltågsstation. Vi är ett team bestående av distriktsläkare, ST-läkare, leg läkare, AT-läkare, distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator, REKO och fotsjukvårdare. Vi har nära samarbete med Rehab med teambesök samt BVC där vi har läkarinsatsen och BMM som finns i samma hus. Du kan läsa mer om oss på Kungsängens vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Arbetsplatsen:
En trivsam och trevlig arbetsplats där vi månar om varandra och arbetar mot samma
mål. Vi har en stabil personalgrupp och bra struktur för att få en så god arbetsmiljö och
patientsäkerhet som möjligt. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad på vårdcentral men framförallt i hemsjukvård.
Du kommer att träffa patienter som söker primärvården för olika utredningar samt
akuta besvär. Du blir en del av vårt väl fungerande läkarteam som består av Allmän
specialister, ST läkare och legitimerad Läkare. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare samt har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av primärvård och vana av att arbeta i journalsystemet Take Care efterfrågas.
Anställningsform:
Visstidsanställning med eventuell möjlighet till ST-tjänst. Heltid 100%. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Dina personliga egenskaper
För oss är kvalitet, service och tillgänglighet en självklarhet och vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra patientflöden och att rätt kompetens gör rätt arbetsuppgift så vi söker dig som vill vara med att utveckla mottagningen till det bättre och har ett positivt förhållningssätt. Du är van att arbeta självständigt såväl som i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, , Kungsängens vårdcentral Kontakt
Malin Kvist, verksamhetschef 070-2104296 Jobbnummer
9524154