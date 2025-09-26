Kungliga Operan söker Teatertekniker Scen
2025-09-26
Vill du arbeta med scenteknik i en spännande förändringstid på Kungliga Operan, och vara en viktig kugge i scenkonst i världsklass?
OM ROLLEN
I rollen som teatertekniker arbetar du med den repertoarplanerade verksamheten som huvudsakligen innefattar föreställningar, repetitioner och omställningar. I den dagliga verksamheten sker samarbete med produktionsteam och övrig teknisk personal inom rekvisita, ljus, ljud, orkesterservice, kostym, maskin.
Arbetet omfattar även lastning och lossning av våra dekorer, dekorbygge och scenpassningar.
Operan har en bred repertoar och ett spelår består av ett antal nyproduktioner av opera- och balettproduktioner samt ett större antal repriserade verk. Våra arbetsmetoder har en bred spännvid, från det traditionella till det tekniskt avancerade.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med teaterteknisk utbildning och/eller erfarenhet av scentekniskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete från flera olika scenkonstarrangörer och en bred teaterteknisk kompetens.
Utöver praktiskt handlag och tekniskt kunnande har du goda datakunskaper, särskilt i Office-program som Word och Teams. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
VEM ÄR DU
Du har ett genuint intresse för att med teknik och kunnande bidra till scenkonstproduktioner. Du är medveten om din viktiga roll i vår gemensamma arbetsmiljö; både fysiskt, socialt och organisatoriskt.
Vi värdesätter särskilt att du är:
• Självständig och initiativtagande; du planerar och leder ditt eget arbete
• Lösningsorienterad och stresstålig; du behåller fokus även i pressade situationer
• Kommunikativ och samarbetsinriktad; du bidrar till en effektiv arbetsplanering genom att aktivt lyssna och fråga. Du bidrar till ett gott arbetsklimat
• Lyhörd för konstnärliga visioner; du vet, och tar ansvar för, att din leverans är en del i leveransen mot vår publik.
• Ansvarsfull och säkerhetsmedveten - du följer rutiner och bidrar till en trygg arbetsmiljö
VAD ERBJUDER VI
Kungliga Operan är i en spännande utvecklingsfas. Vi förändrar våra arbetsmetoder, utvecklar vårt samarbete och förbereder en större fysisk flytt under Operans kommande renovering. Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i en arbetsplats i förändring och samtidigt bidra till scenkonst i världsklass.
ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Du rapporterar till Enhetschef Scenteknik, och arbetsleds av scenmästaren. Arbetstiden är varierad och innefattar såväl dag, kväll som helg.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är den 9 oktober. Du söker genom att svara på frågorna nedan och bifoga ett CV.
Välkommen med din ansökan!
Som Sveriges nationalscen för opera och balett ska Kungliga Operan vara tillgänglig för alla och beröra med starka känslor. Våra värderingar är: Hög kvalitet, Välkomnande, Orädd och Tidlös. Kungliga Operan är ett av staten helägt aktiebolag med en årsomsättning på cirka 600 MKR och omkring 700 anställda som kommer från fler än 20 olika länder och representerar över 120 yrkeskategorier. Med över 200 opera- och balettföreställningar, konserter och flera hundra aktiviteter för barn och unga bjuder varje säsong på ett brett spektrum av upplevelser - både i och utanför Operahuset. Repertoaren spänner över flera sekler och innehåller både klassiska och nyskrivna verk.
