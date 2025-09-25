Kungliga Operan söker Chef för Mask- och Perukenheten
2025-09-25
Vill du leda en kreativ verksamhet i en spännande förändringstid på Kungliga Operan?
ARBETSBESKRIVNING
Mask- och perukenheten arbetar nära det konstnärliga teamet och följer produktionerna från modellvisning till sista föreställning. Enheten producerar, reproducerar och underhåller masker och peruker till våra föreställningar.
Som enhetschef leder, utvecklar och ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Rollen innebär ett strategiskt och operativt ansvar för att säkra hög kvalitet, en hållbar arbetsmiljö och en effektiv användning av resurser inom enheten och i våra produktioner.
I uppdraget ligger en nära samverkan med produktionernas konstnärliga team, så att de på bästa sätt kan ta del av den kompetens och hantverkskunnande som mask- och perukenheten besitter. Du har också en nära kontakt med de andra tekniska enheterna inom avdelningen, och tät dialog med Operans producenter. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra föreställningar.
I rollen ingår ett personalansvar för 14 maskörer och perukmakare. Du är direkt underställd Teknisk chef. Du ingår i teknisk ledningsgrupp och medverkar där till att den tekniska avdelningens arbete bidrar till Kungliga Operans mål och vision, resurseffektivt och säkert arbete och bidrar till att skapa en stimulerande arbetsmiljö för Tekniska avdelningens cirka hundrafemtio medarbetare.
Ansvarsområden
• Personalansvar för medarbetare inom enheten, inklusive rekrytering, medarbetarsamtal, arbetsmiljö och rehabilitering.
• Budgetansvar för enhetens verksamhet, inklusive uppföljning och prognosarbete.
• Delegerat arbetsmiljöansvar enligt gällande policys, riktlinjer och lagstiftning.
• Strategisk planering och utveckling av arbetsmetoder och kompetensförsörjning.
• Säkerställa att produktioner bemannas med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt
• Ansvara för att enheten arbetar i enlighet med kollektivavtal, arbetstidsregler och interna riktlinjer.
• Initiera och driva förbättringsarbete inom teknik, arbetsmiljö och organisation.
KRAV- OCH KOMPETENSPROFIL
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbetsledning, resurs- och produktionsplanering
• Har mycket goda kunskaper avseende mask och perukdesign- och hantverk för scenkonst. Erfarenhet från arbete inom repertoarteater är starkt meriterande.
• Besitter ett strukturerat arbetssätt som präglas av förmåga till framförhållning och planering samt uppföljning och utvärdering.
• Är utvecklingsorienterad och ser det som självklart att bidra till att både verksamhet och medarbetare utvecklas i takt.
• Har erfarenhet av arbetsledning och är väl insatt i arbetsrätt och i branschens kollektivavtal
• Besitter ett väl utvecklat säkerhetstänk och verkar för en trygg och säker arbetsmiljö.
• Agerar och står för Operans Medarbetar- och ledarfilosofi; Kommunikativ, Professionell & Samverkande.
• Har utmärkt språkkunskap inom både svenska och engelska.
För att lyckas i rollen som chef för Enhetschef för Mask och Peruk önskar vi att du är en trygg ledare som arbetar med ett strukturerat och coachande ledarskap, som bidrar till både verksamhetens och individens utveckling. Du inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbete och tar tillvara deras kompetens och potential.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder dig en spännande och omväxlande arbetsplats där du får vara med och bidra till Operans konstnärliga vision. Som Enhetschef för Mask och Peruk får du dessutom möjlighet att vara en viktig resurs i vår pågående förändringsresa. Vi är en arbetsplats i omorienteringsfas gällande många aspekter på verksamheten. Vi förändrar våra metoder, vi utvecklar vårt sätt att samverka med varandra och vi står inför en fysisk förflyttning av verksamheten under Operahusets kommande renovering. Den tekniska avdelningen är också implementeringsfasen av en större omorganisation.
Som enhetschef har du en nyckelroll i att förverkliga Kungliga Operans konstnärliga visioner. Ditt ledarskap och dina medarbetares insats är avgörande för att våra föreställningar ska nå sin fulla potential.
ANSTÄLLNINGEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning, vilken inleds med provanställning om 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetstiden är i snitt 40 timmar/vecka, och tjänstgöring kan förekomma kväll och helg. Funktionen rapporterar till Teknisk chef.
KONTAKTPERSONER
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Teknisk chef Timotej Åkerman. Facklig kontaktperson är Patrik Andersson, Ledarna. Du når samtliga genom mail till förnamn.efternamn@operan.se
Välkommen med din ansökan redan idag, men senast den 12 oktober.
Du söker tjänsten genom att bifoga CV samt personligt brev. Tillträde sker efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
