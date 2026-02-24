Kungliga Filharmonikerna söker Violin 1, tutti
Kungliga Filharmonikerna söker Violin 1, tutti.
Provspelningen äger rum i Konserthuset Stockholm den 9-10 juni 2026, efter personlig kallelse.
Ansökan, tillsammans med din inspelning, skickas in till Muvac via denna länk (öppnas i nytt fönster) senast den 12 april 2026.
Tidigare eller nuvarande akademister vid Kungliga Filharmonikernas Orkesterakademi kvalificerar sig direkt till provspelningen på plats och behöver därför inte skicka in en video. Om detta gäller dig, vänligen meddela oss via e-post till auditions@konserthuset.se
och bifoga ditt CV.
Inspelningen kan vara i en eller två tagningar, en med konserten och en med orkesterutdraget. Konserten kan spelas in med eller utan ackompanjemang. Tagningarna ska vara utan klipp eller redigering, och den sökande ska vara synlig i bild hela tiden.
Repertoar - digital runda:
Wolfgang Amadeus Mozart Violinkonsert Nr 3, 4 eller 5, sats 1 fram till markeringen utan kadens.
Richard Strauss Don Juan (violin,1 enligt utdragshäftet )
Inbjudningar till provspelningen skickas ut 27 april 2026.
Kandidater som når sista rundan kan komma att bli aktuella vid senare rekryteringar till violin 1 tutti.
Vi frågor rörande provspelningen, kontakta Charlotte Råström, biträdande orkesterchef, via mail till auditions@konserthuset.se
