Kungliga Filharmonikerna söker alternerande solocellist
Stockholms Konserthusstiftelse / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Stockholm Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Konserthusstiftelse i Stockholm
Kungliga Filharmonikerna söker alternerande solocellist.
Provspelningen äger rum i Konserthuset Stockholm 10-11 juni 2026, efter personlig kallelse.
Ansökan skickas in till Muvac senast 30 mars 2026.
Inbjudningar till provspelningen skickas ut 27 april 2026.
Vid ett stort antal sökande kommer en digital gallring ske. Detta meddelas i så fall efter sista ansökningsdag. Sökande som vikarierat på den utlysta tjänsten i Kungliga Filharmonikerna, eller innehar motsvarade tjänst, eller högre i en likvärdig orkester kvalificerar sig direkt till provspelningen på plats och behöver därför inte skicka in en video. Om detta gäller dig, vänligen meddela oss via e-post till auditions@konserthuset.se
och bifoga ditt CV.
Vid eventuell digital gallring kommer följande repertoar efterfrågas. Videon kan spelas in i två tagningar, en med utdragen och en med konserten. Tagningarna ska vara utan klipp eller redigering, och den sökande ska vara synlig i bild hela tiden.
Repertoar - digital runda
Solokonsert
Joseph Haydn Cellokonsert nr 2 D-dur, sats 1 exposition
Orksterutdrag
Felix Mendelssohn-Bartholdy Symfoni nr 3, sats 2
Johannes Brahms Pianokonsert nr 2, sats 3
Om en inspelning för digital gallring efterfrågas ska den vara uppladdad på Muvac senast 12 april 2026.
Kandidater som når sista rundan kan komma att bli aktuella vid senare rekryteringar till cellostämman.
Vid frågor rörande provspelningen, kontakta Charlotte Råström, biträdande orkesterchef, via mail till auditions@konserthuset.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Konserthusstiftelse
, https://www.konserthuset.se
Hötorget 8 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Konserthuset Stockholm Jobbnummer
9746203