Kungälvs kommun söker erfaren och engagerad Anläggare
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
Kungälvs kommun söker en erfaren och engagerad anläggningsarbetare till Sektor Samhällsbyggnad - Byggledning.
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av Kungälvs infrastruktur? Som anläggningsarbetare hos oss får du en varierad och viktig roll där du arbetar med allt från nybyggnation till underhåll av vägar, vatten- och avloppssystem, parker och lekplatser. Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team, och som vill vara en del av en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har ett stort yrkeskunnande och ett brett tekniskt intresse.
Har en god problemlösningsförmåga och kan hantera akuta situationer.
Trivs med att arbeta utomhus i varierande väder och miljöer.
Är serviceinriktad och kan bemöta allmänheten på ett professionellt sätt.
Vill bidra till en hållbar och välplanerad infrastruktur för kommunen.
Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete inom en stabil organisation.
Möjlighet att arbeta med moderna maskiner och verktyg.
Kompetensutveckling och utbildningar för att hålla dig uppdaterad inom yrket.
En arbetsplats med högt engagemang och god gemenskap.
Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos Kungälvs kommun kommer du att arbeta med:
Ny- och ombyggnadsarbeten av vägar, beläggningar, vatten och avloppssystem, parkytor och lekplatser.
Trafikanordningar såsom skyltning, avstängningar och vägmarkeringar.
Schaktning, markberedning, plattläggning, stensättning, asfaltering, rörläggning och kabeldragning.
Underhåll av skyltar, trafikanordningar, dagvattenanläggningar och konstbyggnader.
Maskin- och verktygshantering, samt enklare reparationer.
Akuta åtgärder vid exempelvis vattenläckor, stormskador och vinterväghållning.
Dokumentation genom checklistor, tidrapporter och kvalitetsdokument.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Anläggningsutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet (ca 3 år).
B-körkort.
Förarbevis för hjullastare/redskapsbärare och truck.
Utbildningar inom Arbete på väg, HLR, Heta arbeten.
Erfarenhet av ritningsläsning, måttsättning och utsättning.
Förmåga att arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde.
God samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter.
Meriterande utbildningar:
Motorsågskort A, B och C.
C-körkort.
Förarbevis för grävmaskin.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Micael Pehrson 0303-239190
9893735