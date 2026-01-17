Kundvårdsrådgivare med säljfokus till Advisera - Göteborg

Advisera AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-17


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Advisera AB i Göteborg, Malmö, Stockholm eller i hela Sverige

Kundvårdsrådgivare med säljfokus till Advisera - Göteborg


Vill du arbeta i en affärsnära roll där relationer, rådgivning och försäljning går hand i hand? Har du erfarenhet av att utveckla befintliga kunder och skapa affärer? Då kan du vara den vi söker till Adviseras Göteborgskontor.


Om rollen


Som Kundvårdsrådgivare hos Advisera arbetar du med aktiv försäljning mot befintliga kunder. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utveckla kundrelationer, öka ordervärde och bredda kundens tjänsteportfölj genom behovsbaserad rådgivning.

Rollen är tydligt säljdriven och innebär daglig kontakt med kunder, främst via telefon men även genom digitala och fysiska möten. Du ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, presentera relevanta lösningar och driva affären hela vägen till avslut - med fokus på långsiktighet och återkommande affärer.



Publiceringsdatum
2026-01-17

Arbetsuppgifter



Aktiv försäljning och merförsäljning till befintliga kunder

Regelbunden telefonkontakt för uppföljning, behovsanalys och affärsutveckling

Bredda och stärka kundernas tjänsteportfölj genom relevanta erbjudanden

Arbeta målinriktat för att öka ordervärde och kundlivslängd

Förlänga och förnya kundavtal

Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell och affärsmässig rådgivning

Vid behov bidra till prospektering och bearbetning av nya kunder




Vem är du?


Du har erfarenhet av en liknande roll där försäljning via telefon varit en central del av ditt arbete. Du är affärsdriven, trivs med tydliga mål och har en stark förmåga att skapa förtroende och avslut genom dialog.

Vi ser att du:


Har erfarenhet av försäljning, kundansvar eller rådgivning i liknande roll

Erfarenhet från telefonibranschen eller närliggande B2B-/B2C-försäljning

Är van att arbeta med telefonen som främsta säljkanal

Har dokumenterat goda resultat inom merförsäljning eller kundutveckling

Är strukturerad, självgående och motiveras av att göra affärer

Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift



Vi erbjuder


En tydlig säljroll med stort eget ansvar och påverkansmöjlighet

Etablerade kunder och starka tjänster att arbeta med

Möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning och rådgivning

Ett engagerat och målinriktat team på Göteborgskontoret

En kultur som präglas av affärsmässighet, kvalitet och långsiktiga relationer



Placering: Göteborg
Arbetsgivare: Advisera

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7068949-1794610".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Advisera AB (org.nr 559057-7507), https://karriar.advisera.se
Flöjelbergsgatan 1C (visa karta)
431 35  MÖLNDAL

Arbetsplats
Advisera

Jobbnummer
9690020

Prenumerera på jobb från Advisera AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Advisera AB: