Kundvårdsrådgivare med säljfokus till Advisera - Göteborg

2026-01-17
Vill du arbeta i en affärsnära roll där relationer, rådgivning och försäljning går hand i hand? Har du erfarenhet av att utveckla befintliga kunder och skapa affärer? Då kan du vara den vi söker till Adviseras Göteborgskontor.
Om rollen
Som Kundvårdsrådgivare hos Advisera arbetar du med aktiv försäljning mot befintliga kunder. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utveckla kundrelationer, öka ordervärde och bredda kundens tjänsteportfölj genom behovsbaserad rådgivning.
Rollen är tydligt säljdriven och innebär daglig kontakt med kunder, främst via telefon men även genom digitala och fysiska möten. Du ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, presentera relevanta lösningar och driva affären hela vägen till avslut - med fokus på långsiktighet och återkommande affärer.
Aktiv försäljning och merförsäljning till befintliga kunder
Regelbunden telefonkontakt för uppföljning, behovsanalys och affärsutveckling
Bredda och stärka kundernas tjänsteportfölj genom relevanta erbjudanden
Arbeta målinriktat för att öka ordervärde och kundlivslängd
Förlänga och förnya kundavtal
Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell och affärsmässig rådgivning
Vid behov bidra till prospektering och bearbetning av nya kunder
Vem är du?
Du har erfarenhet av en liknande roll där försäljning via telefon varit en central del av ditt arbete. Du är affärsdriven, trivs med tydliga mål och har en stark förmåga att skapa förtroende och avslut genom dialog.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av försäljning, kundansvar eller rådgivning i liknande roll
Erfarenhet från telefonibranschen eller närliggande B2B-/B2C-försäljning
Är van att arbeta med telefonen som främsta säljkanal
Har dokumenterat goda resultat inom merförsäljning eller kundutveckling
Är strukturerad, självgående och motiveras av att göra affärer
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En tydlig säljroll med stort eget ansvar och påverkansmöjlighet
Etablerade kunder och starka tjänster att arbeta med
Möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning och rådgivning
Ett engagerat och målinriktat team på Göteborgskontoret
En kultur som präglas av affärsmässighet, kvalitet och långsiktiga relationer
Placering: Göteborg
