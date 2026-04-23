Kundvårdare med säljdriv till Hr Björkmans Entrémattor
Vill du vara en del av en växande organisation där kundrelationer, kvalitet och hållbarhet står i centrum? Trivs du i en utåtriktad och samtidigt administrativ roll med kundkontakt, kundvård och merförsäljning? Då är detta kanske rätt roll för dig.
Hr Björkmans Entrémattor söker nu en strukturerad, affärsmässig och serviceinriktad Kundvårdare som ska stärka upp säljorganisationen och bidra till fortsatt tillväxt.
Rollbeskrivning
Som Kundvårdare har du en central och viktig funktion i det dagliga säljarbetet. Du avlastar våra säljare med administrativa uppgifter och arbetar aktivt med kundvård och merförsäljning till befintliga kunder och samarbetspartners. Du är en av våra viktigaste kontaktpunkter och säkerställer att kunderna får en professionell och positiv upplevelse av Hr Björkmans Entrémattor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är;
Hantera uppsägningar och inkommande kundärenden
Ta emot beställningar och upprätta avtal
Kontakta nyblivna kunder för uppföljning och välkomnande
Arbeta med merförsäljning till befintliga kunder
Vara ett administrativt stöd för säljorganisationen
Hantera inkommande samtal via växel
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast möjligt. Du utgår från vårt moderna och fina kontor i Upplands Väsby, och arbetstiderna är måndag-fredag, 08.00-16-30.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av säljsupport, innesälj eller kundtjänst med inslag av merförsäljning. Du är van att arbeta aktivt och proaktivt för att stärka kundrelationer, kundnöjdhet och kundlojalitet, och du trivs i en roll där relationer, sälj och service är i fokus.
Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem, CRM-system och Microsoft 365. Har du arbetat i Lime är det starkt meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du lyhörd, serviceinriktad och affärsmässig. Du motiveras av att skapa kundvärde, utveckla relationer och bidra till merförsäljning - både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande och är drivande i att hitta lösningar och möjligheter. I ditt arbete är du strukturerad, noggrann och självgående, och du tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter och processer framåt.
Vi erbjuder dig
På Hr Björkmans Entrémattor blir du en del av ett väletablerat, framgångsrikt och expansivt företag med en stark position på marknaden. Vi är ett engagerat team med en tydlig värdegrund som vi är stolta över. Vårt arbete präglas av samarbete, engagemang, kvalitet och hållbarhet. Här får du möjlighet att bidra, påverka och göra skillnad, samtidigt som du har roligt på jobbet och utvecklas i din roll.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, tjänstepension, försäkringspaket och friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Varmt välkommen att söka tjänsten redan idag. Mejla din ansökan/CV till ansokan@hrbjorkman.se
och märk ansökan med 'Kundvårdare, Stockholm'. Vid frågor är du välkommen att kontakta Frida Borg på 040-608 76 01.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi personlighets- och logiktest, alkohol- och drogtest samt UC för slutkandidater.
Om Hr Björkmans Entrémattor
Hr Björkmans Entrémattor är specialiserade på uthyrning och tvätt av högkvalitativa entrémattor med starkt fokus på miljö och hållbarhet. Företaget grundades 1993 och har vuxit stadigt sedan dess både organiskt och via förvärv. 2025 utnämndes företaget till Årets Gasellföretag.
Företaget har hittat en egen nisch i hyrmattsbranschen och erbjuder behovsanpassade lösningar för att optimera användningen av mattor och minska slitage. Den cirkulära affärsmodellen inkluderar regelbunden tvätt och underhåll för att förlänga mattornas livslängd.
Med ett patenterat slutet tvättsystem som återanvänder 98 % av vattnet och bioteknologiska tvättmedel, arbetar företaget miljövänligt och använder fossilfria transporter. Mattorna minskar smuts och fukt i lokaler, vilket reducerar städkostnader och risk för fallolyckor.
Hr Björkmans Entrémattor har kunder inom olika branscher över hela Sverige och har ett långsiktig kundfokus som skapar starka relationer. Kvalitet och service är centrala värden, och företaget är ledande inom sin nisch.
Företaget omsätter cirka 100 miljoner och har 70 anställda på tvätterier i Arlöv, Kalix och Upplands Väsby samt depåer i Jönköping och Göteborg. Kundstocken finns i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, Östergötland, Göteborg, Storstockholm och Norrbotten.
Läs gärna mer om företaget på www.hrbjorkman.se.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: ansokan@hrbjorkman.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundvårdare, Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hr Björkmans Entrémattor AB
194 43 UPPLANDS VÄSBY
Hr Björkmans Entrémattor AB, Upplands Väsby
HR-ansvarig
Frida Borg frida.borg@hrbjorkman.se 040-608 76 01
