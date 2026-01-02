Kundvärd/värdinna till stort konsultbolag i Stockholm
2026-01-02
Om tjänstenÄr du en riktig glädjespridare som brinner för service och gillar nya utmaningar? Nu söker vi en driven och engagerad kundvärd/värdinna till vår kund som är ett av Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med kontor på flera håll i landet. Den här tjänsten är placerad på kundens fina kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Som Kundvärd har du alltid ögon och öron öppna och är den som fångar upp behov på kontoret för att skapa den bästa arbetspaltsupplevelsen. Du upprätthåller goda relationer till kunden och är den naturliga kontakten i operativa frågor kring kontorsdriften. Med professionalitet och engagemang hittar du de bästa servicelösningarna och ansvarar för att de utförs på ett effektivt och servicefokuserat sätt.
I dina ansvarsområden ingår bland annat:
Att ta emot, vidarebefordra, registrera och åtgärda felanmälningar vid behov
Planera och utföra dagliga operativa arbetsuppgifter som t.ex. kontorsservice och enklare flyttar
Distribuera post och gods
Administrera nycklar och passerkort
Beställningar (ex. Kontorsmaterial, servicetjänster etc)
Ronderingar på kontoret och påfyllning av kaffe och frukt
Stötta receptionen vid behov
Vem är du?
Med din självgående personlighet, initiativförmåga och strukturerade arbetssätt har du lätt för att prioritera bland processer och arbetsmoment. Du är en "hands-on" person och är orädd inför nya utmaningar. Du är tillmötesgående och professionell i kontakt med kollegor och gäster samt har förmågan att se behov innan de uppstår. Att flexibelt växla mellan olika arbetsuppgifter ger dig energi och en naturlig känsla för service är en av dina styrkor. I den här rollen ser vi gärna att du uppskattar en blandning mellan fysisk och administrativ service.
Självklart ska du också ha roligt på jobbet - arbetsglädje syns och sprids! För att lyckas med detta tror vi att du är en utåtriktad lagspelare och gillar att utvecklas tillsammans med andra. Tillsammans med dig vill vi skapa en levande och dynamisk arbetsplats där du och ditt team är de främsta ambassadörerna!
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om AnställningAnställning: Visstidsanställning i ett år med chans till förlängningStart: 15e december 2025Arbetstider: Heltid, måndag till fredag, arbetstider varierar mellan 07:00-17:00Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
