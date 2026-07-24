Kundvärd inom arbetsplatsservice till Solna Strand
Coor Service Management Aktiebolag / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-07-24
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Trivs du i en varierad roll där service, struktur och problemlösning går hand i hand – och där du får vara den som skapar en välfungerande och välkomnande arbetsplats?
Som kundvärd inom arbetsplatsservice hos Coor har du en central roll i kundens vardag och bidrar varje dag till att kontoret, möten och service fungerar smidigt och professionellt.
Vilka är vi?
På Coor är arbetsglädje en grundpelare i vårt arbete. Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och i karriären.
Vad kommer du att få göra?
I rollen som kundvärd inom arbetsplatsservice är du en naturlig kontaktpunkt för både medarbetare och besökare. Du är ofta den som kunden vänder sig till oavsett om det gäller konferenser, teknik, servicefrågor eller praktiska behov i vardagen.
Du arbetar från en centralt placerad servicedesk samt har hela kontoret som din totala arbetsplats. Tempot varierar – vissa dagar är intensiva med många möten och besökare, andra dagar ger utrymme för planering, uppföljning och administrativa uppgifter. Allt arbete sker på plats i kundens lokaler i Solna Strand.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
Välkomna och hjälpa kunder och besökare
Bemanna servicedesken på förmiddagarna och receptionen vid behov (exempelvis vid frånvaro eller högtryck)
Planera och förbereda lokaler inför möten och konferenser, inklusive möblering, teknik och eventplanering
Hantera e-post till funktionsbrevlådan
Rondera konferenslokalerna och se till att de är i toppskick
Åtgärda eller felanmäla avvikelser på kontoret eller i konferensen
Hantering av felanmälningar och beställningar som kommer till oss på Coor (både utförande och administration)
Bygga, utveckla och förvalta relationer med leverantörer och kund
Delta i mindre projekt på kontoret och stötta kontorsansvarig i uppgifter som möbelärenden, flyttar och inventering – samt bidra med förbättringsförslag
Vem är du?
Du är en serviceinriktad lagspelare som trivs med att ta ansvar och få saker att fungera. Du gillar variation i vardagen, kombinerar gärna praktiskt arbete med administrativa uppgifter och är duktig på att driva ärenden framåt. Med en positiv grundinställning och ett professionellt bemötande känner du dig trygg i sociala miljöer.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från serviceyrke, till exempel hotell, restaurang, kontorsservice eller konferens
God digital vana och känner dig bekväm med konferensteknik och olika system
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnande arbetskultur
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Lön enligt kollektivavtal
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företagPubliceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Anställningsform: Visstid, fram till sommaren 2027, med chans till förlängning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Du arbetar kontorstider 40h/v och arbetstiderna är något flexibla för att kunna möta verksamhetens behov.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning. För att bli godkänd i en sådan säkerhetsprövning krävs bland annat att du är svensk medborgare och inte förekommer i belastnings- eller misstankeregistret.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Emma Lindberg, 072-7234801
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering använder vi tester som en del av urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
171 73 SOLNA Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10010660