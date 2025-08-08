Kundvägledare Kretslopp/VA/Avfall till Väsby Direkt i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-08-08
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Lockas du av att vägleda, informera och ge service till medborgare och andra intressenter? Vill du vara i händelsernas centrum? Då kan det vara dig vi söker som kundvägledare till vår specialistgrupp för frågor om Kretslopp/VA/Avfall på Väsby Direkt!
Vi erbjuder dig
- Positiv arbetsmiljö: Du blir en del av en positiv arbetsgrupp med engagerade kollegor.
• Nyrenoverade lokaler: Vi erbjuder en arbetsplats i nyrenoverade lokaler i kommunhuset, placerat i Väsby Centrum.
- Ambitiös verksamhet: Vår kontaktcenterverksamhet är rankad topp 20 i Sverige enligt en undersökning av SKR.
- Friskvårdsbidrag: 2 500 kronor per år för att främja din hälsa och välmående.
- Möjlighet till distansarbete: När du har kommit in i arbetet finns möjlighet att arbeta delvis på distans.
- Personalstöd: Som anställd i Upplands Väsby kommun har du tillgång till dygnet runt stöd genom Falck Healthcare för frågor gällande både arbete och privatliv.
- Kontinuerlig kompetensutveckling: Vi tillhandahåller en coach på arbetsplatsen som bidrar med kontinuerlig kompetensutveckling baserat på hjärnforskning.
Upplands Väsby kommun sätter dem vi är till för i främsta rummet och lever enligt Väsby Vågar & Gör!Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Väsby Direkt är Upplands Väsby kommuns kontaktcenter med uppdraget att vara en enkel och lättillgänglig väg in till kommunen för medborgare och andra intressenter. Vår enhet har olika specialistgrupper som kännetecknas av hög kompetens, mycket gott bemötande och ett gemensamt ansvarstagande inför vårt uppdrag.
Vi hanterar dagligen hundratals inkomna telefonsamtal, e-postmeddelanden, felanmälningar, synpunkter och förslag genom webben samt besök i receptionen. Vår enhet löser merparten av inkomna ärenden vid första kontakten och de ärenden som behöver hanteras vidare flödas effektivt till rätt handläggare i vårt ärendehanteringssystem.Om tjänsten
Vi söker nu en kundvägledare till vår specialistgrupp Kretslopp/VA/Avfall. Tjänsten är ett vikarierat då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier.
Som kundvägledare kommer du att:
- Få djupgående kunskap om områdets regelverk och arbete.
- Utveckla din kunskapsbas kontinuerligt samt samverka med verksamheter och tjänstemän i kommunen.
- Ha tillgång till flera verksamhetssystem och hjälpa medborgare med exempelvis abonnemang för sophämtning eller fakturafrågor.
- Ha många olika kontakter med medborgare, företag, myndigheter, entreprenörer och kollegor.
- Ta del av kontinuerlig kompetensutveckling genom coachning baserad på hjärnforskning, med medlyssning, individuella samtal, gruppsamtal och skriftliga övningar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Kunskap inom specialistgruppens områden.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
- God datavana och erfarenhet av olika verksamhetssystem.
- Erfarenhet av kundservice inom kundtjänst/kontaktcenter.
- Förmåga att vara en lagspelare och fungera väl i grupp.
Det är meriterande om du har:
- Eftergymnasial utbildning inom specialistgruppens verksamhetsområde.
- Kunskap i ärendehanteringssystemet Artvise.
- Kunskap i verksamhetssystemet EDP.
Som person är du analytisk och strukturerad. Du kan prioritera i en komplex miljö och tar ansvar för din egen kompetensutveckling samt arbetsgruppens utveckling. Du är även trygg i dig själv och har förmåga att ge ett gott bemötande oavsett situation. Vidare är du en lagspelare som fungerar väl i grupp, detta genom att du är samarbetsorienterad och trivs med nära samarbete med kollegor och andra.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Per Westin 0859097191 Jobbnummer
9450590