Kundvägledare Gata/Park/Fastighet till Väsby Direkt i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-09-24
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker vi en trygg och lösningsorienterad kundvägledare till Väsby Direkt i Upplands Väsby kommun! Lockas du av att ge bästa möjliga service till Väsbyborna? Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
En plats i ett engagerat och sammansvetsat team som brinner för att ge bästa möjliga service till medborgarna.
Gedigen introduktion och löpande kompetensutveckling inom bemötande, kommunikation och svåra samtal.
En arbetsplats i nyrenoverade lokaler i kommunhuset - mitt i Väsby centrum.
Möjlighet till distansarbete när du kommit in i rollen.
Att bli en del av en toppklassad kontaktcenterverksamhet, rankad bland Sveriges bästa enligt SKR.
Trygga anställningsvillkor och flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och erbjudanden via vår förmånsportal.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Väsby Direkt är Upplands Väsby kommuns kontaktcenter - den naturliga vägen in till kommunen för medborgare och andra intressenter. Vi består av olika specialistgrupper, med kollegor som kan allt från socialtjänst, skola och barnomsorg till bygglov, miljö, företag, gator, parker och fastigheter.
Vi hanterar dagligen hundratals inkomna samtal, e-post, felanmälningar och synpunkter via webben samt besök i receptionen. Vi är stolta över att lösa merparten av alla inkomna ärenden redan vid första kontakten. De ärenden som behöver handläggning skickas snabbt och effektivt vidare i vårt ärendehanteringssystem så att de når rätt funktion i kommunen.
Som en del av vårt team får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där vi alltid sätter medborgaren i första rummet.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat fram till september 2026, med goda möjligheter till förlängning.
Din huvudsakliga syssla kommer att vara inom specialistgruppen Gata/Park/Fastighet, där du vägleder medborgare i frågor som rör exempelvis snöröjning, sandsopning, lekplatser, papperskorgar, grönområden, trafik- och väginfrastruktur, belysning, felanmälningar för fastigheter, natur- och miljöfrågor, skadedjur samt väg- och markskador.
Utöver detta kommer du även att bidra i specialistgruppen Bygglov/Miljö/Företag. Det innebär att du vid behov vägleder i bygglovsprocessen kring handlingar, e-tjänster och handläggningstider, samt i miljöbalksärenden och tillsynsfrågor - som exempelvis klagomål inom miljö- och hälsoskydd eller akuta miljöärenden. Du kan också komma att ge stöd i företagsfrågor, till exempel kring livsmedelsregistrering, serverings- och lotteritillstånd eller tobaksförsäljning. Arbetet kan även omfatta vägledning om kart- och GIS-tjänster samt att hjälpa medborgare att hitta rätt information i system som Castor och Väsbykartan.
På så sätt får du en bred och varierad roll där Gata/Park/Fastighet är huvudområdet, samtidigt som du utvecklar värdefull kunskap inom bygglov, miljö och företagsservice. Ingen dag är den andra lik, och du kommer att ha många olika kontakter med både medborgare, företag, entreprenörer och kollegor på kommunens olika kontor.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God datavana och erfarenhet av digitala verktyg och system.
Tidigare erfarenhet av serviceyrken och/eller arbete i offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har:
Utbildning som samhällsplanerare eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet av ärendehanteringssystemet Artvise.
Kännedom om systemen Nova Bygg, Infracontrol och Pytagoras.
Erfarenhet av frågor inom gata, park, fastighet, bygglov, miljö eller företagsservice.
Flerspråkighet, särskilt i finska, arabiska eller persiska.
Som person är du trygg, lösningsorienterad och initiativtagande. Du trivs i en miljö där tempot kan vara högt, är bra på att prioritera och kan behålla lugnet även i utmanande situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Per Köhler 0859097191 Jobbnummer
9523792