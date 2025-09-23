Kundvägledare förskola/skola till Väsby Direkt i Upplands Väsby
2025-09-23
Är du driven av att göra skillnad i medborgares vardag och trivs med att vägleda och ge service i nära kontakt med andra? Vill du arbeta med fokus på frågor kring förskola och skola och vara en del av ett positivt team? Då kan rollen som kundvägledare på Väsby Direkt vara din nästa utmaning!
Vi erbjuder dig
En plats i ett engagerat och sammansvetsat team som brinner för att ge bästa service till medborgarna.
Gedigen introduktion och löpande kompetensutveckling inom kommunikation och bemötande.
En arbetsplats i fräscha lokaler, strategiskt belägen mitt i Väsby centrum.
Möjlighet till distansarbete när du kommit in i rollen.
Att vara en del av en toppklassad kontaktcenterverksamhet, rankad bland Sveriges bästa enligt SKR!
Väsby Direkt är Upplands Väsby kommuns kontaktcenter med målet att vara den naturliga vägen in till kommunen för medborgare och andra intressenter. Vi består av olika specialistgrupper, och hos oss finns kollegor med expertis inom socialtjänst, gator och parker, avfall, bygglov, företagsfrågor och receptionstjänster. Tillsammans hanterar vi dagligen hundratals inkommande samtal, e-postmeddelanden och synpunkter via webben, samt tar emot besök i receptionen.
På vår enhet arbetar vi med hög kompetens och ett gemensamt ansvarstagande, och vi är stolta över att lösa merparten av alla inkommande ärenden vid första kontakten. Vårt ärendehanteringssystem säkerställer dessutom att mer komplexa ärenden snabbt når rätt handläggare i kommunen. Som del av vårt team får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där vi alltid sätter medborgaren i första rummet.Om tjänsten
Vi söker dig som förmodligen redan studerar eller planerar att påbörja studier och vill ha ett givande och flexibelt arbete vid sidan av dina studier. Fram till årsskiftet finns dessutom möjlighet att arbeta mer omfattande för att säkerställa en gedigen introduktion.
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att du arbetar vid arbetstoppar, lov och vid sjukdom. Vi ser gärna att du som söker:
kanske planerar att påbörja studier i januari och vill få en bra introduktion under hösten samt möjlighet att arbeta under julledigheten, och/eller
redan studerar men har utrymme att hoppa in med kort varsel under veckodagarna och vill arbeta extra under loven.
I rollen som kundvägledare i vår specialistgrupp för förskola/skola och skolskjuts får du en central roll i att stödja vårdnadshavare i frågor som rör exempelvis ansökan om förskola, skolplacering och skolskjuts. Du kommer att arbeta i flera av kommunens verksamhetssystem och ha daglig kontakt med medborgare, externa skolverksamheter och kollegor i andra kommunala verksamheter. En del av arbetet innefattar även administration av skolskjuts och kontakt med andra kommuner, exempelvis för att bistå i ansökningar om ersättning.
Tjänsten kommer att tillsättas så snart som möjligt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
God datavana och erfarenhet av att använda digitala verktyg och system.
Det är meriterande om du har:
Pågående eller avslutad högskoleutbildning.
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av barnomsorgs- och skolverksamhet.
Tidigare erfarenhet av serviceyrken.
Flerspråkighet, särskilt i finska, persiska eller arabiska.
Som person är du strukturerad och har förmågan att planera och organisera ditt arbete även när tempot är högt. Du är trygg i ditt bemötande, vilket innebär att du behåller lugnet och fokuserar på lösningar även i utmanande situationer. Vi tror dessutom att du behöver vara lösningsorienterad och initiativtagande för att passa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Timlön
