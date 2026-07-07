Kundutvecklare/Säljare till ledande IT-företag
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2026-07-07
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Vill du arbeta i en roll där du får utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa affärer som gör verklig skillnad, samtidigt som du själv får möjligheten att växa i din roll som säljare? Nu söker vi en Kundutvecklare/Säljare till vår kunds Sales HUB i Skara/Skövde, med ansvar för att utveckla och fördjupa relationen med både befintliga och nya kunder i regionen.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som kundutvecklare/säljare får du kombinera relationsbyggande med affärsutveckling i en nyckelroll där du ansvarar för att utveckla både befintliga och nya kundrelationer. Du driver hela säljprocessen – från att identifiera affärsmöjligheter till att skapa långsiktiga samarbeten – i nära samarbete med konsulter och leveransteam. Rollen passar dig som trivs med stort eget ansvar, vill påverka affären och motiveras av att skapa värde för både kunder och verksamheten.
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett bolag med stark värdegrund, tydligt kundfokus och korta beslutsvägar. De kombinerar frihet under ansvar med tydliga mål och ett nära samarbete mellan kollegor.
En affärsnära roll med stor möjlighet att påverka
Långsiktiga kundrelationer snarare än kortsiktiga affärer
Ett engagerat team där samarbete och hjälpsamhet är självklart
Möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
En kultur där allas bidrag räknas – och där man har roligt tillsammans
Flexibelt upplägg med möjlighet till distansarbete
Förutsättningar att komma in i rollen på bästa sätt genom en tydlig onboarding och löpande stöd från en mentor, samt möjligheten att arbeta tätt ihop med två mycket erfarna säljareDina arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla långsiktiga kundrelationer inom din HUB
Sälja kundens tjänster, produkter och licenser
Identifiera nya affärsmöjligheter utifrån kundernas behov och livscykel
Driva hela affärsprocessen – från prospektering till avslut och överlämning
Arbeta strukturerat med merförsäljning och korsförsäljning
Bygga, utveckla och följa upp affärspipeline i CRM‐system
Säkerställa att offerter, avtal och affärer hanteras korrekt
Samverka tätt med konsulter och leverans för att omsätta kundernas 15‐årsplaner till konkreta affärer.
Bidra till utveckling av arbetssätt och erbjudanden inom Sales HUB
Vi söker dig som har
Erfarenhet av B2B‐försäljning, gärna inom IT eller tekniska tjänster
God förståelse för hur IT skapar affärsnytta
Vana av CRM‐system samt offert‐ och avtalsarbete
Vana att använda AI‐baserade verktyg för att effektivisera försäljningsarbetet
Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
B‐körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:Du är affärsdriven, relationsskapande och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du har ett strukturerat arbetssätt och en genuin vilja att förstå kundens affär.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UHS21A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9995313