Kundtjänststjärna sökes till Flytt & Städ Sverige AB
2025-10-23
Vi söker dig som vill växa med oss!
Kundtjänstmedarbetare sökes - Fast tjänst i Norrköping
Om jobbet
Flytt & Städ Sverige AB växer och söker en engagerad kundtjänstmedarbetare till vårt kontor på Koppargatan 3 i Norrköping.
Du blir en viktig del av vårt team och ansvarar för att ge snabb, tydlig och trevlig service till våra kunder - varje dag.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Svara på inkommande samtal och mejl
• Hantera bokningar, offerter och fakturafrågor
• Samordna uppdrag mellan säljare, kund och personal
• Säkerställa hög kundnöjdhet och professionellt bemötande
Vi söker dig som
• Har 1-2 års erfarenhet av kundtjänst
• Är strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad
• Kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och skrift
• Har god datorvana och trivs i en serviceinriktad roll
Vi erbjuder
• Fast heltidsanställning (100%)
• Arbetstid: måndag-fredag kl. 08:00-17:00 (lunch 12:00-13:00)
• Lön: 25 000 kr/månad
• Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom service och administrationOm företaget
Flytt & Städ Sverige AB har 10 års erfarenhet i branschen och är idag en av regionens mest rekommenderade aktörer inom flytt, städ och logistik.
Vi står för kvalitet, trygghet och personlig service - varje kund, varje gång.
Ansökan:
Skicka din ansökan via e-post och märk den med "Kundtjänst Flytt & Städ Sverige AB" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post
E-post: Salj@flytt-stad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Flytt & Städ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flytt & Städ Sverige AB
(org.nr 559032-1138) Jobbnummer
9570214