Kundtjänststjärna sökes till Flytt & Städ Sverige AB

Flytt & Städ Sverige AB / Kundservicejobb / Norrköping
2025-10-23


Visa alla kundservicejobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Flytt & Städ Sverige AB i Norrköping, Motala, Västerås, Uppsala, Falun eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill växa med oss!
Kundtjänstmedarbetare sökes - Fast tjänst i Norrköping
Om jobbet
Flytt & Städ Sverige AB växer och söker en engagerad kundtjänstmedarbetare till vårt kontor på Koppargatan 3 i Norrköping.
Du blir en viktig del av vårt team och ansvarar för att ge snabb, tydlig och trevlig service till våra kunder - varje dag.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Dina arbetsuppgifter
• Svara på inkommande samtal och mejl
• Hantera bokningar, offerter och fakturafrågor
• Samordna uppdrag mellan säljare, kund och personal
• Säkerställa hög kundnöjdhet och professionellt bemötande
Vi söker dig som
• Har 1-2 års erfarenhet av kundtjänst
• Är strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad
• Kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och skrift
• Har god datorvana och trivs i en serviceinriktad roll
Vi erbjuder
• Fast heltidsanställning (100%)
• Arbetstid: måndag-fredag kl. 08:00-17:00 (lunch 12:00-13:00)
• Lön: 25 000 kr/månad
• Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom service och administration

Om företaget
Flytt & Städ Sverige AB har 10 års erfarenhet i branschen och är idag en av regionens mest rekommenderade aktörer inom flytt, städ och logistik.
Vi står för kvalitet, trygghet och personlig service - varje kund, varje gång.
Ansökan:
Skicka din ansökan via e-post och märk den med "Kundtjänst Flytt & Städ Sverige AB" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post
E-post: Salj@flytt-stad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Flytt & Städ".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flytt & Städ Sverige AB (org.nr 559032-1138)

Jobbnummer
9570214

Prenumerera på jobb från Flytt & Städ Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Flytt & Städ Sverige AB: