Kundtjänstmedarbetare Westra Wermlands Sparbank Eda
Västra Värmland är en fin plats på jorden. Det håller du säkert med om.
Varje dag ser vi våra kunder i ögonen och engagerar oss i samhällsutvecklingen i västra Värmland. Det känns både självklart och inspirerande. Vi är en bank som du kan lita på och som anstränger sig lite extra för ditt bästa. Varje år låter vi en del av vinsten gå tillbaka till olika projekt och verksamheter som är till glädje för människorna här. Det känns väldigt meningsfullt att kunna bidra till att västra Värmland växer och utvecklas. Det är den riktiga vinsten!
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
Vårt uppdrag som Kundtjänstmedarbetare i Eda innebär främst att ta hand om de kunder som besöker något av Edas tre kontor, samt att bemanna bankens kundtjänst via telefon. Här hanterar vi allt från kunders allmänna frågor om till exempel våra digitala banktjänster, till att hjälpa till med alla typer av individuella frågor som kunden kan ha till sin bank och ibland boka vidare till rådgivning när det finns behov för det.
I många fall är du kundens första kontakt in i banken och för att trivas i rollen krävs ett flexibelt förhållningssätt, samt att du har lätt för att samarbeta med andra avdelningar. Tillsammans hjälps vi åt för att gemensamt lösa kundens alla behov!
Vi tror att du passar bra för rollen om du:
• Är serviceinriktad och gillar att träffa kunder.
• Idag har erfarenhet från andra serviceyrken eller försäljning.
• Har lätt för att samarbeta, men på samma gång är bra på att arbeta självständigt.
• Är bra på att hålla i många arbetsuppgifter på samma gång, vilket innebär att du har en stresstålighet även när det blir många parallella spår och tidspress.
• Har relevant utbildning, gärna inom ekonomi eller motsvarande.
• Har B-körkort för att enkelt kunna ta dig mellan de olika kontoren.
Fakta om jobbet:
• Du blir en del i ett härligt team, varpå vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som kommunikativ förmåga, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi tror att en positiv inställning till arbetsuppgiften, kunder och kollegor också är det som bygger den positiva arbetskultur vi eftersträvar. Ett ständigt pågående arbete som ligger till grund för gott medarbetarskap.
• Tjänsten är förlagd till våra tre kontor i Eda Kommun - Charlottenberg, Åmotfors och Koppom och du kommer jobba på alla tre kontoren olika dagar.
• Heltid, tillsättning, snarast möjligt eller efter överenskommelse.
• Ny anställning inleds med provtjänstgöring.
• Vi tillhandahåller relevant utbildning för tjänsten och vilken sker på arbetstid.
• Som medarbetare i Edakontoren kommer du också vara delaktig i att täcka upp för sommarens semestrar.
• Rapporterar till vår kontorschef Ludvig Furtemark.
Vi erbjuder dig:
Att genom vår sparbank kunna göra nytta i det lokala föreningslivet via sponsring och viktiga samhällsengagemang såsom inom skola, idrott- och kulturföreningsliv.
Utvecklingsmöjligheter i en bank med många olika roller och ansvarsuppgifter. Tillgång till bankens generösa förmåner för anställda.
Välkommen att söka tjänsten via länken med ditt CV och ett brev där du kort berättar om varför du ser att rollen skulle passa dig. Vi kommer löpande att hantera ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen som är 11 januari 2026.
Frågor om tjänsten: Ludvig Furtemark, Kontorschef, 070 - 848 26 77 eller Mona Beckman, 070 - 795 00 20. Facklig representant är Jessica Danielsson, jessica.danielsson@wwsparbank.se
Fakta om tjänsten:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Anställningens omfattning: Heltid 38,5 tim/v
Tillträde; enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad; 100%
Placeringsort: Koppom men du kommer även att arbeta på något av våra övriga Edakontor; Charlottenberg och Åmotfors.
Westra Wermlands Sparbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder,sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
