Kundtjänstmedarbetare under kvällar/helger! - Start Omgående!
2025-10-09
Om tjänsten
Vi på Human Talent söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare för kommande uppdrag! Våra kunder är etablerade aktörer inom service och support som behöver förstärkning i sina team. Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Om Human Talent
Human Talent specialiserar sig på att matcha arbetsgivare med talanger som har egenskaper såsom disciplin, samarbete och hög arbetsmoral. Våra kunder finns inom olika branscher, och vi erbjuder spännande möjligheter för dig som vill utvecklas inom kundservice och administration.
Human Talent arbetar även aktivt inom idrottsvärlden och hjälper aktiva idrottare samt personer med idrottsbakgrund att hitta olika arbetsmöjligheter. Vi ser stora fördelar med de egenskaper som idrottare utvecklar, såsom disciplin, målmedvetenhet och lagarbete.Arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att ha en varierad och givande arbetsdag med arbetsuppgifter såsom:
Besvara inkommande samtal, mejl och chattar från kunder
Ge professionell service och support inom olika ärenden
Hantera administrativa uppgifter kopplade till kundservice
Guida kunder genom företagets digitala tjänster och system
Samarbeta med kollegor för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse
Arbetet innebär både självständiga uppgifter och samarbete i team. Din servicekänsla och förmåga att arbeta strukturerat kommer att vara en viktig tillgång.Profil
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande, men inget krav. Vi ser att du har egenskaper såsom:
Positiv och lösningsorienterad - du har en vilja att hjälpa kunder på bästa sätt
Noggrann och ansvarstagande - du arbetar självständigt och ser till att arbetsuppgifter utförs noggrant
Flexibel och stresstålig - du tycker om varierande arbetsuppgifter och hanterar flera ärenden samtidigt
Idrottslig bakgrund - du som är aktiv idrottare eller har en idrottsbakgrundKvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
God datavana och förmåga att snabbt lära sig nya system
Meriterande
Tidigare erfarenhet av kundservice
Erfarenhet av administration eller support
Kunskap i olika kundtjänstsystem
Övrig information
Arbetsort: Piteå
Arbetstider: Kvällar och helger
Sysselsättningsgrad: 50%
Start: OmgåendeSå ansöker du
Är du redo för en ny utmaning inom kundservice? Skicka in din ansökan till Human Talent idag och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
