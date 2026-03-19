Kundtjänstmedarbetare till Verdis i Upplands Väsby (sommarjobb)
Verdis AB / Kundservicejobb / Upplands Väsby Visa alla kundservicejobb i Upplands Väsby
2026-03-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verdis AB i Upplands Väsby
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare som vill sommarjobba på Verdis i Upplands Väsby.
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och för att effektivt hantera avfall.
Är du en administrativ fena med erfarenhet av kundtjänst- eller serviceyrken? Letar du efter ett sommarjobb där du kan vara stolt över att din insats gör avtryck för en bättre, renare och mer hållbar framtid? Då ska du söka jobbet som kundtjänstmedarbetare hos oss!
Om jobbet
Verdis ansvarar för avfallsinsamlingen i flera kommuner i norra Stockholm, där vi arbetar på uppdrag av och i nära samverkan med respektive kommun. Vi behöver nu förstärka organisationen med en engagerad och lyhörd kundtjänstmedarbetare som är en fena på administration och som kan arbeta under sommaren. Tjänsten är på heltid under perioden maj-augusti.
Som medarbetare i Verdis kundtjänst blir du ofta den första kontakten mellan oss och våra kunder och du är därmed en mycket viktig representant för bolaget och ett viktigt led i att upprätthålla och stärka Verdis varumärke.
Dina ansvarsområden består i huvudsak av att ta emot och bemöta frågor från kunder. Administration som exempelvis ärendehantering i våra olika system och återkoppling till kolleger och abonnenter ingår också i tjänsten. I den här rollen rapporterar du till den lokala produktionschefen och ingår i ett team med två andra kundtjänstmedarbetare. Arbetsorten för tjänsten är Visby.
Mer specifikt är dina arbetsuppgifter bland annat att:
- Besvara inkommande frågor som rör generell avfallshantering.
- Besvara hämtningsrelaterade frågor om exempelvis framkomlighet, produkter och tjänster.
- Förmedla kontakt vidare till rätt person eller avdelning, såväl internt som externt.
- Ärendehantering via telefon, e-post och i vårt verksamhetssystem, EDP.
- Vid behov vara behjälplig och serva Verdis miljöarbetare i deras arbete vid hämtställen.
Vem är du?
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du:
- Brinner för kundkontakt och för att ge förstklassig service.
- Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
- Är analytisk, noggrann och kan, genom ett strukturerat arbetssätt, arbeta med flera ärenden parallellt.
- Är självgående och lösningsorienterad.
- Är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift.
- Har mycket god administrativ förmåga samt god dator- och systemvana.
Utöver detta har du som lägst avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av kundtjänstarbete, gärna från ett företag inom liknande bransch. Kännedom vad gäller avfallshantering och lokalkännedom på Gotland är mycket meriterande. Vi kommer dock att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i samband med denna tillsättning.
Övrigt om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid under maj-augusti.Arbetstider: Enligt överenskommelseAnställningsform: Visstidsanställning.Arbetsplats: Vällsta i Upplands Väsby.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll via Fortcheck före eventuell anställning.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan!
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/
Verdis Jobbnummer
9807996