Kundtjänstmedarbetare till Verdis i Upplands Väsby
Verdis AB / Kundservicejobb / Upplands Väsby Visa alla kundservicejobb i Upplands Väsby
2025-08-22
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verdis AB i Upplands Väsby
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.
Är du en administrativ fena med erfarenhet av kundtjänst eller service? Trivs du i en roll med stundtals högt tempo, där du har många kontakter och bidrar till att vardagen flyter på för både kunder och kolleger? Då ska du söka jobbet som kundtjänstmedarbetare hos oss!
Om jobbet
Verdis ansvarar för avfallsinsamlingen i Danderyd och Täby, med de båda kommunerna som uppdragsgivare och samarbetspartners. Som en del av vårt uppdrag driver vi också en kundtjänst för frågor och ärenden kopplat till avfallshanteringen. Nu utökar vi organisationen med en serviceinriktad och administrativt vass kundtjänstmedarbetare som vill bli en del av vårt härliga team.
I kundtjänsten finns vi här för kommunernas invånare. Vi lyssnar, löser problem och ser till att varje kontakt blir så smidig och positiv som möjligt. Som kundtjänstmedarbetare blir du ofta den första länken mellan oss och våra kunder. Du är vårt ansikte utåt och har en viktig del i att upprätthålla och stärka Verdis varumärke. Dina ansvarsområden består i huvudsak av att ta emot och bemöta frågor från kunder, ärendehantering i våra olika system och återkoppling till kolleger och abonnenter. I den här rollen rapporterar du till en produktionschef och ingår i ett team med två andra kundtjänstmedarbetare och en ekonomiassistent.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
- Besvara inkommande frågor som rör generell avfallshantering och fakturering.
- Besvara hämtningsrelaterade frågor om exempelvis framkomlighet, produkter och tjänster.
- Ärendehantering via telefon, e-post och i vårt verksamhetssystem, Thor.
- Vid behov vara behjälplig och serva Verdis miljöarbetare i deras arbete vid hämtställen.
- Vid behov förmedla kontakt vidare till rätt person eller avdelning, såväl internt som externt.
- Arbeta för att förbättra rutiner och samarbete mellan oss, våra kunder och våra uppdragsgivare.
Vem är du?
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du:
- Brinner för kundkontakt och för att ge förstklassig service.
- Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
- Är analytisk, noggrann och kan, genom ett strukturerat arbetssätt, arbeta med flera ärenden parallellt.
- Är självgående och lösningsorienterad.
- Är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift.
- Har mycket god administrativ förmåga samt god dator- och systemvana.
Utöver detta har du som lägst avslutad gymnasieutbildning och minst ett års erfarenhet av kundtjänstarbete, gärna från ett företag inom liknande bransch. Kännedom vad gäller avfallshantering och lokalkännedom i Täbys och/eller Danderyds kommun är mycket meriterande. Vi kommer dock att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i samband med denna tillsättning.
Övrigt om tjänstenStart: Enligt överenskommelse. Anställningsform och omfattning: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas), heltid.Arbetstider: Mellan ca 07:30-16:30.Arbetsort: Vällsta, Upplands Väsby. För att ta dig till arbetsplatsen krävs B-körkort och tillgång till egen bil.
Är du vår blivande kundtjänstmedarbetare? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vår hemsida eller genom att klicka på ansökningsknappen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verdis Jobbnummer
9472531