Kundtjänstmedarbetare till vårt kontor i Göteborg!
Foundever Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-13
Letar du efter en positiv och utvecklade arbetsplats? Lockas du av att hjälpa andra? Har du viljan att lära dig något nytt? Då är du rätt person för vårt team!
Vi söker nu kundtjänstmedarebetare till vårt center på Lindholmen i Göteborg!Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I din roll som kundtjänstmedarbetare kommer du hjälpa företag med olika frågor kring deras kassalösning. Din uppgift blir att leverera kundservice av högsta klass och din dag kommer fyllas av frågor kring exempelvis ordrar, avräkningsrapporter men även mer tekniska ärenden, som att deras kassa slår ut felkoder. Arbetet sker främst via inkommande email, men även chat och telefonsamtal kan förekomma.
Öppettiderna för kundtjänsten är måndag-fredag 08:00-19.00, lördag-söndag 10-17. Arbetspassen kommer därmed att innebära dagtid, kvällar och helger. Tjänsten börjar med en betald utbildning där du får lära dig både den tekniska sidan av arbetet samt hur du gör för att leverera den bästa kundservicen.
Om dig
På Foundever anser vi att din personlighet är viktigare än dina meriter och ställer därför inte krav på tidigare yrkeserfarenhet. Men för att passa hos oss tror vi att du är positiv och hjälpsam, har en god kommunikativ förmåga och kan ta snabba beslut. Du är också effektiv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och anpassar dig lätt till nya situationer.Kvalifikationer
Skriver och talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Rent belastningsregister
Meriterande
Tidigare erfarenhet av kundtjänst eller annat serviceyrke
Intresse för problemlösningOm företaget
Som en global ledare i kundsupport och kundbemötande inom produkter och företagslösningar samarbetar Foundever med världens mest omtyckta företag, från stora märken till lokala nystartade företag, för att designa, bygga och leverera en konkurrenskraftig support i alla våra kundmöten.
Vi på Foundever har 170 000 anställda fördelade över 170 kontor runt om i världen, där vi hjälper 750 klienter att maximera kundupplevelsen och att bidra till lojala kunder.
Vårt företagskultur genomsyras av våra syften: Create your best moments!Om tjänsten
Anställningsform: Heltid
Startdatum: 2026-03-30
Tjänstgöringsort: Göteborg, Lindholmen
Lön och förmåner: Fast månadslön i enlighet med vårt kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till bonus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foundever Sweden AB
(org.nr 556437-7439)
Götaverksgatan 8 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9795285