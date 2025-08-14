Kundtjänstmedarbetare till vår kund i Uppsala!
2025-08-14
Har du tidigare erfarenhet av kundservice och letar efter efter en ny möjlighet? Då har vi uppdraget för dig! Vår kund söker nu en engagerad och driven kundtjänstmedarbetare till deras team i Uppsala. Tjänsten har omgående start, skicka därför in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund verkar inom ekonomisk förvaltning och har stort fokus på deras kundnöjdhet. Som kundtjänstmedarbetare hos vår klient kommer du att vara en viktig del i att säkerställa hög kundnöjdhet. Du kommer att hantera varierande kundförfrågningar och bidra till en positiv kundupplevelse. Teamet präglas av samarbete och hjälpsamhet.
Uppdraget är på heltid och varar under 3-4 månader, därefter finns möjlighet till förlängning förutsatt att samarbetet fungerar bra mellan samtliga parter.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt
• Ge korrekt och hjälpsam information till kunderna
• Registrera och dokumentera kundinteraktioner
• Lösa kundproblem och klagomål
• Samarbeta med andra team för att säkerställa kundnöjdhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta i kundtjänst
• Har tidigare erfarenhet av att hantera inkommande telefonsamtal och mejl
• Har god administrativ vana
• Har god vana av att arbeta i system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
