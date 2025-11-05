Kundtjänstmedarbetare till vår kund i Malmö
2025-11-05
Om rollen
I rollen som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av ett engagerat team och fungerar som kundens första kontakt med företaget. Du hanterar inkommande ärenden via telefon och mejl, besvarar frågor, vägleder kunder och säkerställer att varje kontakt leder till en positiv upplevelse.
Tjänsten är ett heltidsuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är förlagda under kontorstid, måndag till fredag, med önskad start omgående eller enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av kundtjänstarbete och som brinner för att hjälpa människor. Du är trygg i att kommunicera via både telefon och mejl, är lösningsorienterad och har en professionell och tydlig kommunikationsstil.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både muntligt och skriftligt. Som person är du positiv, samarbetsvillig och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och kundbehov.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos support via info@adecco.se
