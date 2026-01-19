Kundtjänstmedarbetare till välkänt kreditupplysningsföretag!
Har du tidigare arbetat med telefonen som ditt primära arbetsverktyg och brinner för kundservice? Vill du bli en del av ett globalt och händelserikt företag? Om du även är en lösningsorienterad och driven person - så kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en kundtjänstmedarbetare till vår kund, ett globalt företag med verksamhet inom affärs-, marknads- och kreditinformation. Du blir en del av ett sammansvetsat team, vars huvudsakliga ansvar är att ge högkvalitativ service och support till företagskunder, med fokus på att arbeta mot höga kvalitetsmål som kundnöjdhet, kort hanteringstid och en djup förståelse för deras kunders behov. Tjänsten är placerad på kundens kontor i Stockholm, där arbetet sker på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
I den här rollen blir ditt uppdrag att varje dag stäva efter att förenkla och förbättra vardagen för företagets kunder. Tillsammans med dina kollegor i teamet ser du till att kunden får ett professionellt och trevligt bemötande via telefon, via mejl och chatt. Du hjälper kunden hitta rätt och lösa problem i ärenden som rör kredit- och urvalstjänster. Kundtjänst är företagets hjärta och du är kundens röst in i organisationen så väl som företagets ansikte mot kunden. Du kommer att samarbeta med interna team för att säkerställa att kundernas behov hanteras på bästa sätt.
De dagliga uppgifterna, som inkluderar:
Hantering av ärenden relaterade till fakturafrågor, exempelvis förklaring av fakturor, utskick av fakturakopior och dialog med ekonomiavdelningen
Hantering av kunders orderbestridanden, såsom att bestrida en faktura eller att kunden anser sig ha blivit felaktigt debiterad för en vara
Support kring företagets tjänster och produkter
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du brinner för att erbjuda bästa möjliga service för varje unik kund. Du är en ansvarsfull problemlösare som gärna djupdyker i komplexa frågor. Vi ser att du trivs i en miljö där det är mycket på gång, du får hålla ett högt arbetstempo och tillsammans med dina kollegor se till att ni har ett positivt arbetsklimat. Vidare ser vi att du är van och trivs med att arbeta med telefon som ditt primära arbetsverktyg och är bekväm med det engelska språket då du kommer att arbeta på ett globalt företag.
Är denna tjänst något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Har erfarenhet från kundservice eller ett annat serviceyrke där du arbetat i olika system
Är van vid att kommunicera via telefon
Har god dator- och systemvana och känner dig trygg i en Microsoft-baserad miljö
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet av kundservice inom finans, bank eller kredit
Arbetat i Salesforce eller liknande CRM-systemTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35627 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
