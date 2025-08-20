Kundtjänstmedarbetare till uppdrag på deltid!
2025-08-20
Nu söker vi sig som är en riktig fena på kundservice!
Detta är ett uppdrag hos vår kund i Eskilstuna där vi nu söker en serviceinriktad problemlösare som hjälper till att skapa den bästa kundupplevelsen som bara är möjlig.
En riktig nyckelroll där du får göra skillnad! Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Du kommer att vara en del av detta fantastiska team som arbetar med kundservice mot olika länder och språk. Ditt arbete kommer då innefatta:
Besvara kundfrågor via telefon, e-post, chatt samt sociala medier
Hantera klagomål och reklamationer
Bistå med hjälp om produkter, tjänster och processer
Lösa kundproblem snabbt och effektivt
Ta vidare komplicerade ärenden till rätt avdelning
Samla in värdefull feedback och följa upp kundärenden
Aktivt förbättrings- och effektiviseringsarbete
Administrativa uppgifter som exempelvis dokumentera kundkontaker i CRM-system, uppdatera kundinformation och rapporter.
Denna tjänst kommer omfatta ett arbete på ungefär 50%.
Vem är du?
Vi tror att du först och främst är kan hantera det svenska språket i tal och skrift, och för denna del även det svenska språket då detta är centralt inom koncernen. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av liknande kundtjänstrelaterat arbete sedan tidigare och kan hantera kundfeedback och förbättringsarbete. Du är en lösningsorienterad, ansvarstagande, flexibel person som kan ta snabba och genomtänkta beslut under stunder av högt tempo.
Meriterande om du även har erfarenhet av system som Salesforce, Dixa eller liknande.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet/utbildning av kundservicearbete, kommunikation eller feedbackhantering
Erfarenhet av system så som Salesforce, Dixa eller liknande, detta är dock enbart meriterande.
Behärskar svenska språket i såväl tal som skrift
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
