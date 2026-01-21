Kundtjänstmedarbetare till uppdrag i Sundsvall
I rollen som Kundtjänstmedarbetare arbetar du självständigt i nära samarbete med säljorganisationen. Det är en administrativ roll där du även har en viktig roll gentemot kunder och hjälper dem både fysiskt samt över telefon och mejl. Därutöver har du kontakt med berörda funktioner inom organisationen och hjälper dem vid behov.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som kundtjänstmedarbetare ser vi att du är självgående, social, och lösningsorienterad. Du motiveras av mötet med nya människor och vill göra det lilla extra för att möta och överträffa var kunds specifika behov. Du har lätt att lära och angriper dina arbetsuppgifter på ett noggrant och analytiskt sätt. Vi tror att du drivs av att vara en del av ett team där alla arbetar självständigt men mot samma mål, att ge kunderna den bästa servicen. För att trivas hos oss är det viktigt att du uppskattar omväxling och utmaningar och att du är duktig på att skapa kontakter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundsupport och administrativa arbetsuppgifter.Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
