Kundtjänstmedarbetare till Teleperformance i Solna
Oirps AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-12
Jobb inom kundservice i Stockholm - starta din karriär hos Teleperformance!
Är du på jakt efter ett kundservicejobb i Stockholm och vill ta första steget in i din karriär inom service och support? Vi på Sprio söker nu fler engagerade kundservicemedarbetare till Teleperformance i Solna. Detta är en fast tjänst där du får chansen att utvecklas både personligt och professionellt.
Din roll som kundservicemedarbetareI rollen får du en varierande vardag med många kundkontakter och möjlighet att göra skillnad i varje samtal. Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Leverera professionell och lösningsorienterad kundservice via telefon
Registrera, dokumentera och följa upp ärenden i olika system
Ge support och guidning så att kunderna får den hjälp de behöver
Bidra till en positiv kundupplevelse och teamkänsla
Vi söker dig som Har ett starkt servicetänk och sätter kunden i första hand
Trivs i en roll med mycket kundkontakt
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har fullständig gymnasieexamen
Är flexibel, villig att lära dig nytt och redo att arbeta heltid (80-100%)
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, support eller serviceyrken är meriterande, men inget krav. Din inställning och vilja att utvecklas är viktigast!
Vi erbjuder dig En tillsvidareanställning enligt kollektivavtal
Fast månadslön och förmåner
Betald introduktionsutbildning som ger dig rätt förutsättningar att lyckas
Stora utvecklingsmöjligheter inom ett globalt företag
Moderna kontorslokaler i Solna nära kommunikationer
Ett härligt team och en arbetsplats med stark gemenskap
Arbetstiderna är schemalagda inom kundtjänstens öppettider och kan omfatta kvällar och helger. Bakgrundskontroll görs inför anställning.
Vill du jobba med kundservice i Stockholm och bli en del av Teleperformance via Sprio? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Oirps AB (org.nr 559070-1800)
Sprio
9506987