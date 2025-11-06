Kundtjänstmedarbetare till Sveriges största återförsäljare inom kosmetik
Vill du utvecklas på ett ledande bolag inom skönhetsvärlden med stora möjligheter där du får leverera service i världsklass?
I rollen som kundtjänstmedarbetare har du en av Fillerdepots viktigaste roller.
När du kliver in på Fillerdepots kontor i centrala Malmö möts du av trevliga kollegor och en familjär stämning som präglas av glädje, engagemang och hjälpsamhet. Du inleder dina första dagar med en gedigen introduktion där du går bredvid en erfaren kollega som introducerar dig till systemen och dina dagliga rutiner.
En typisk arbetsdag innebär mycket kundkontakt, hantering av beställningar samt att besvara frågor från kunder via mejl, chatt och sms. Du kommer även att kontakta våra befintliga kunder för att säkerställa deras behov och erbjuda nya produkter, samt skicka ut nyhetsbrev.
Tjänsten är på heltid och tills vidare.
Dina arbetsuppgifter
Aktivt svara på kundfrågor om beställningar
Ta emot och svara på kundfrågor via telefon, mejl, chatt och sms
Hantera beställningar samt administrativt arbete kring beställningar
Kontakta befintliga kunder för att säkerställa deras behov och erbjuda nya produkter
Skapa och skicka ut nyhetsbrev till befintliga kunder
Vara ständigt uppdaterad på produktsortimentet
Vi söker dig som
Talar och skriver obehindrat på svenska
Har arbetat i en service- eller kundtjänstroll tidigare
Har god systemvana
Har gymnasieutbildning
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet inom försäljning
Erfarenhet inom kundservice
Erfarenhet inom administrativt arbete
Talar och skriver på danska
Talar och skriver på engelska
Som person är du
Serviceinriktad
Problemlösande
Flexibel
Handlingskraftig
Resultatorienterad
Självgående och tävlingsinriktad
Lagspelare
Vad vi erbjuder
En rolig arbetsmiljö med spännande framtid och utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga villkor
Central arbetsplats på vårt kontor i centrala Malmö
Goda förutsättningar med starka ägare som tror på och satsar i verksamheten
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid 80%
Arbetstider: mån-fre 9.00-16.00
Placering: Företagets kontor vid Centralstationen i centrala Malmö
Vi går igenom urvalet löpande och kallar kandidater på intervju. Vid anställning kommer vi begära utdrag från belastningsregistret samt en kreditkontroll.
Om Fillerdepot
Fillerdepot är en aktör på den svenska skönhetsmarknaden med mer än 6 års erfarenhet inom skönhetsbranschen. Fillerdepot inriktar sig mot kunder som bedriver skönhetssalonger, klinker samt till grossister inom medicinska enheter. Vi är Sveriges största återförsäljare åt de ledande aktörerna inom kosmetiska produkter och produkter inom medicinsk klass 1-3. Fillerdepot håller hög standard i produktsortiment och anpassar oss alltid efter kundens behov och har därför vuxit till att bli Sveriges ledande aktör inom kosmetiska produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
