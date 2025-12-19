Kundtjänstmedarbetare till starkt växande företag
2025-12-19
SEM Solutions AB är ett snabbväxande företag som verkar inom servicebranschen med stark fokus på kundservice och kundupplevelse. Vi specialiserar oss på marknadsföring, med fokus på städ- och flyttbranschen.
SEM Solutions AB har tilldelats UC:s Nordiska Tillväxtcertifikat - en utmärkelse som endast 5 % av Sveriges företag kvalificerar sig för varje år. Certifierade tillväxtföretag kännetecknas av stabilitet, framgång och förmåga att ta nya marknadsandelar. Vi är stolta över att vara ett av dem.
Vårt starka fokus ligger på att förbättra kundservicen och kundupplevelsen mellan företag och slutkunder inom vår sektor. Vårt mål är att vara ledande inom vår sektor och vi expanderar kontinuerligt. Nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande tillväxtresa och utvecklas tillsammans med oss.
Vi är ett litet, härligt team som nu letar efter en ny kollega som vill vara med och stärka vår verksamhet från vårt nyöppnade kontor i centrala Jönköping.
Med en närvaro på över 50 orter i Sverige samarbetar vi med en rad olika företag inom servicebranschen. Vårt engagemang för kvalitet och kundnöjdhet gör oss till en viktig partner för företag. Nu söker vi engagerade kundtjänstmedarbetare som vill göra skillnad i hur kundservice upplevs!
Om rollen:
Som kundtjänstmedarbetare hos SEM Solutions blir du en viktig del av vårt team och bidrar direkt till att skapa en positiv kundupplevelse för våra partners kunder. Du kommer att ha en varierande roll med följande huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera inkommande samtal och e-post från våra partners och kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Säkerställa att varje kund får en fantastisk serviceupplevelse och att deras frågor och behov tas om hand på bästa möjliga sätt, i syfte att stärka relationen.
Ge administrativt stöd till våra operativa team.
Vi söker dig som:
Har en stark servicekänsla och ett genuint intresse för att hjälpa människor och bygga positiva relationer.
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö där du representerar olika varumärken.
Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter olika situationer.
Är noggrann, strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter effektivt.
Behärskar engelska i tal och skrift för intern och extern kommunikation.
Trivs med att ha flera bollar i luften
Trivs i ett varierande arbetstempo, och anpassar arbetet därefter.
Vi erbjuder dig:
En rolig och social arbetsplats med ett positivt och engagerat team som brinner för kundservice.
Möjligheter till personlig och professionell utveckling inom kundservice och kundrelationshantering.
En arbetsplats med en härlig och inkluderande företagskultur där din insats gör skillnad.
Är du den som vill vara med och forma framtidens kundservice?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi är nyfikna på att höra mer om dig och hur du kan bidra till SEM Solutions fortsatta framgång och våra partners nöjda kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@semstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SEM Solutions AB
(org.nr 559049-3432)
Kungsgatan 13 (visa karta
)
553 31 JÖNKÖPING Kontakt
Sofie A. 0763147285 Jobbnummer
9654700