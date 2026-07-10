Kundtjänstmedarbetare till Sodexos Supportcenter
Sodexo AB / Kundservicejobb / Järfälla Visa alla kundservicejobb i Järfälla
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Sodexo har arbetat med hjälpmedelsverksamhet sedan 2003. Vår verksamhet omfattas av rådgivning, utprovning, utbildning, teknisk service, specialanpassning, lager, rekonditionering, distribution och support. Vi vill att våra tjänster ska vara det bästa alternativet för den enskilda människan, för företaget, miljön och ekonomin.
Hos oss arbetar hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedels- och rekonditioneringstekniker, lagermedarbetare, chaufförer och supportmedarbetare fördelat på två siter i Järfälla respektive Spånga.
Vi utökar och söker nu medarbetare till vårt Supportcenter-team med placering på vårt logistikcenter i Järfälla. Du kommer att bli en viktig del av ett team bestående av 15 personer som tillsammans arbetar med att ge kundservice till både privatpersoner och avtalskunder, hantera kund- och inköpsorder och ekonomiadministration. Arbetet är varierande och innebär goda utvecklingsmöjligheter, och vi strävar efter att jobba flexibelt över områdena.
Då vi söker flera medarbetare tror vi att du har din bakgrund inom ett eller flera av nedan områden: kundsupport och service, orderhantering, operativt inköp eller ekonomiadministration. Service- och laganda är kärnvärden för Sodexo och du tror på dessa kärnvärden. Du ser det som en självklarhet att ge god service både till kunder och kollegor. Vi tror även att du är öppen och nyfiken som person.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
Registrera, hantera, planera, fördela och skicka order i vårt affärssystem Visma Business
Daglig kontakt med kunder och leverantörer och ge support via telefon, e-post och chatt
Genomgång av beställningsförslag för lagerpåfyllnad
Leveransuppföljning
Slutföra kundorder för fakturering
Registervård
Hantera ekonomiadministrativa uppgifter, t.ex. kontera fakturorPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Kunna uttrycka dig väl i både svenska och engelska och i tal och skrift
Kunskaper i Officepaketet med inriktning Excel och Word
Meriterande är erfarenhet av telefon-/callcentersupport
Meriterande är erfarenhet av operativt inköp och avrop
Meriterande är erfarenhet av ekonomiadministration och fakturahantering
Meriterande är erfarenhet av affärssystem Visma Business eller liknande
Meriterande är erfarenhet av logistikverksamhet eller arbete mot vårdDina personliga egenskaper
Är självgående och vågar ta egna beslut i det dagliga arbetet
Som person är du serviceinriktad, strukturerad, noggrann och planerande
Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov
Är positiv och trivs att arbeta i grupp och arbeta mot tydliga mål
Du delar våra värderingar - Laganda, Serviceanda och Utveckling
Om anställningen:
Vi tillämpar provanställning 6 månader som vid förlängning övergår i tillsvidareanställning.
Arbetstider dagtid 8.00-16.40.
Planerad start enligt överenskommelse. Vi utvärderar ansökningar och intervjuar kandidater löpande.
Placering för tjänsten är Bruttovägen 9, Järfälla.
Sista ansökningsdag 2026-08-14
Vid frågor är du välkommen att kontakta eva.karlstrom@sodexo.com
eller mikaela.zetterstom@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska genomgå en identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Välkommen med din ansökan!
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9999540