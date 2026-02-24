Kundtjänstmedarbetare till Royal Clean24
RoyalClean 24 AB / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-02-24
Är du serviceinriktad, flexibel och social?
Royal Clean24 söker kundtjänstmedarbetare
Är du duktig på att bemöta människor?
Är du flexibel, social och trygg med datorarbete?
Vill du arbeta i ett växande företag med trevlig arbetsmiljö?
Då kan du vara rätt person för oss.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Du kommer att:
Kontakta och hjälpa kunder via telefon och mejl
Skicka offerter och följa upp ärenden
Boka tjänster och ge professionell service
Arbeta administrativt i dator
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande svenska
Har god datorvana
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har ett professionellt och trevligt bemötande
Är flexibel och ansvarstagande
Erfarenhet inom kundservice eller försäljning är meriterande.
Om Royal Clean24
Royal Clean24 är ett växande serviceföretag som erbjuder transport, flyttjänster, städning och villaservice för både privatpersoner och företag.
Vi arbetar med moderna arbetsmetoder och ny utrustning för att leverera hög kvalitet i varje uppdrag. Vårt mål är att erbjuda helhetslösningar - där kunden får professionell service från första kontakt till färdigt resultat.
Vi sitter i ett modernt kontor nära stan med god tillgänglighet och en professionell arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Intern utbildning
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Stabil och utvecklande arbetsmiljö
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV till oss - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
mail
E-post: info@royalclean24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB ANSÖKAN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RoyalClean 24 AB
(org.nr 559500-6494)
Fagrabäcksvägen 18 (visa karta
)
352 40 VÄXJÖ Jobbnummer
9761777