Kundtjänstmedarbetare till Ragn-Sells
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tycker du om service och miljön, då är detta tjänsten för dig! Ragn-Sells söker efter kundtjänstmedarbetare till deras team. I Kallhäll hittar du din nästa arbetsplats med engagerade och drivna kollegor som tillsammans gör Sverige till ett renare land. Start är omgående så passa på att söka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund Ragn-Sells är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Om detta är en vision du också brinner för kan detta komma att bli din perfekta arbetsplats. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.
Du blir en del av ett team med sju medarbetare, en samordnare och en chef. Tillsammans hanterar ni dagligen cirka 500-600 ärenden, fördelade mellan samtal och mejl. Teamet tillhör Region Stockholm och sitter i Kallhäll. I detta arbete är det stundtals mycket att göra och du kan komma att ställas inför varierade situationer. För att trivas i den här rollen ser vi att du har ett utpräglat service tänk mot både kollegor och kunder, hög arbetsmoral och trivs i en miljö där du får skapa egna strukturer.
Arbetet utförs på plats på det nyrenoverade kontoret i Kallhäll, måndag till fredag. Ordinarie arbetstid är 07:00-17:00.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag
• En grundlig utbildning av Ragn-Sells företagssystem
• Ett meningsfullt arbete som strävar mot ett hållbart samhälle
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera kundbeställningar via telefon, mejl och kundportal
• Hantera inkommande ärenden och frågor gällande fakturor, produkter, tjänster och priser
• Offerera och prissätta enklare förfrågningar
• Ta emot och administrera reklamationer samt vid behov vidarebefordra ärenden till rätt avdelning
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av service sedan tidigare, med fördel genom kundtjänst (detta ses som meriterande erfarenhet)
• Serviceinriktad med ett positivt förhållningssätt
• Förmåga att hantera flera ärenden samtidigt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har god IT-vana och goda kunskaper i MS Office
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av administration
• Erfarenhet av kundtjänstarbete sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen värdesätter vi både din kompetens och din personlighet. Ragn-Sells söker dig som tar ansvar, arbetar strukturerat och har förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du behåller ett lugnt och stabilt förhållningssätt även i pressade situationer och har en kommunikativ förmåga som gör samarbetet med kollegor och kunder smidigt.
Vi tror att du är:
• Strukturerad
• Flexibel och lösningsorienterad
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Lugn och stabil även under press
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9513434