Kundtjänstmedarbetare till Prylstaden.se, Heltid, omgående anställning
Asgari of Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-22
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Vi är ett företag i expansionsfas och söker en ny medarbetare till vårt familjära kontor i Bromma (nära ulvsunda) i Stockholm. Här sitter vi 3 personer och jobbar med trevlig stämning.
Dina arbetsuppgifter är främst att hjälpa kunder över mejl, med allt från att välja rätt produkter till att hjälpa de med retur / reklamationer.
Vi behöver dig som är glad, och som trivs i kontorsmiljö där ditt främsta arbetsredskap är datorn och tangentbordet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ovan uppgifter, det är dock inget krav. Vi känner att arbetsuppgifterna är lätta att lära ut, därför lägger vi mer vikt på er personlig trivsel än era tidigare erfarenheter.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du har en trevlig och positiv attityd
Du skriver och talar flytande Svenska
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Är du en utåtriktad person som gillar att sprida glädje på jobbet, arbeta i ett team och trivs med att arbeta med mejl/dator som främsta arbetsredskap? Då är det här jobbet för dig !
Kontakt med kunderna sker genom mejl via vårt CRM system, men telefonkontakt kan även uppstå vid vissa ärenden.Dina arbetsuppgifter
Svara och mejla kunder
Hantera returer & reklamationer
Hjälpa kunderna komma igång med produkter och ge dem teknisk konsultation
Skriva nyhetsbrev / produkttexter vid behov
Mejla personligt brev och CV till jobb@prylstaden.se
I ämnesraden kan du skriva: "CUSTO26"
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• Heltid
• Tillsvidare
• Fast Lön
• Vi söker medarbetare löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Mejla CV + Personligt brev till jobb@asgariofsweden.se
E-post: jobb@asgariofsweden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CUSTO24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asgari of Sweden AB
(org.nr 556863-0817) Arbetsplats
Asgari Of Sweden AB Jobbnummer
9973276