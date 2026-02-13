Kundtjänstmedarbetare till nytt servicecenter!
OIO Väst AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Du blir en del av ett nytt team på cirka ett tiotal kollegor där ni tillsammans säkerställer att kunder snabbt får stöd, information och vägledning. Arbetet består främst av att ta emot inkommande samtal, hantera administrativa uppgifter och uppdatera kundinformation i systemen. Eftersom många ärenden är återkommande och följer tydliga rutiner bör du trivas med struktur, repetitiva moment och att arbeta fokuserat över tid. Under perioder kan samtalstrycket vara högt, vilket kräver god simultanförmåga och ett lugn även när tempot ökar.
Du erbjuds en initial utbildning på kontoret där du får bred insikt i verksamheten och de arbetsprocesser du kommer arbeta med.
ArbetsuppgifterBesvara inkommande telefonsamtal och ge professionell vägledning
Uppdatera kunduppgifter och registrera ärenden
Boka återbesök eller följa upp pågående ärenden
Se till att varje kund får en trygg och positiv upplevelse
Vi söker dig somHar gymnasieexamen
Har erfarenhet av kundservice eller annan serviceyrkesroll
Trivs med telefonen som huvudsakligt arbetsverktyg
Har god systemvana och kan arbeta i Office-paketet
Talar och skriver mycket god svenska och engelska
Kan arbeta heltid under perioden juni-augusti
Meriterande:
Erfarenhet av administrativa uppgifter eller fakturafrågor
Personliga egenskaper
Den här rollen passar dig som gillar att vara spindeln i nätet, som trivs med att vara den första kontakten för kunder och som får energi av att hjälpa andra. För att lyckas är det viktigt att du:
Du har lätt att möta människor där de är, ställer rätt frågor och skapar snabbt förtroende. Du kan anpassa ditt bemötande beroende på situation och person - alltid med ett professionellt och vänligt tonläge.
Eftersom många ärenden följer tydliga processer är du bekväm med rutiner och noggrann dokumentation. Du gillar att göra saker ordentligt och lämnar inget åt slumpen.
Du förstår att arbetsdagen kan variera i tempo. När trycket ökar behåller du fokus och struktur, samtidigt som du bidrar till lugn och stabilitet i gruppen.
Du är en sådan kollega som bidrar till god stämning, tar initiativ och hjälper andra när det behövs. Du är mån om att teamet fungerar och att alla drar åt samma håll.
Du tar ansvar för dina uppgifter och är snabb på att hitta lösningar, även i situationer där all information inte finns på plats direkt.
Om arbetsplatsen
Vår kund är ett välrenommerat serviceföretag som arbetar med trygghets- och förebyggandetjänster för både privatpersoner och företag över hela landet. Genom moderna arbetssätt, tekniska lösningar och ett stort fokus på kundupplevelser hjälper de sina kunder att skapa säkra och hållbara miljöer. Verksamheten är i stark utveckling, och nu etableras en ny central kundservicefunktion där ett dedikerat team kommer att ha en avgörande roll i att ge snabb, professionell och trygg rådgivning. Här blir du del av en organisation som värdesätter kvalitet, teamkänsla och långsiktiga kundrelationer.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning som konsult hos OIO.
Övrig informationOmfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar 08.00-17.00
Start & uppdragets längd: April till augusti 2026
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@OIO.se)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9742794