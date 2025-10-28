Kundtjänstmedarbetare till myndighet i Göteborg
2025-10-28
Vill du ge service i toppklass och göra skillnad i människors vardag? Beskrivs du som kommunikativ, noggrann, stresstålig och ansvarstagande? Isåfall kan det vara dig vi söker till vår kund! En myndighet i Göteborg som satsar på moderna arbetssätt och digitala lösningar för framtidens kundmöten söker nån som dig!Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en kundtjänstmedarbetare till vår kund, en myndighet som arbetar med internationell handel. Denna tjänst är placerad på myndighetens kontor i Göteborg. Möjlighet till distansarbete finns med upp till två dagar per vecka efter överenskommelse med ansvarig chef. Detta är ett längre konsultuppdrag på 12 månader, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år - perfekt för dig som vill utvecklas tillsammans med en verksamhet som står redo att möta morgondagens utmaningar.Arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta i kundtjänstfunktionen som ger information, råd och vägledning samt svar på frågor till privatpersoner och företag via telefon och e-post. Du kommer att få en gedigen introduktion om myndighetens ansvarsområden så att du blir trygg i att hjälpa kunderna på bästa sätt.
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill vara med och utveckla och förändra verksamheten för att klara framtidens utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om ett arbetssätt som i större grad utgår ifrån målgruppernas behov, där information, rådgivning och vägledning samt svar på frågor hanteras mer integrerat i kanalerna telefon, e-post, webb och sociala medier med hjälp av moderna it-stöd och digitala kommunikationskanaler.
Dina egenskaper
För att passa i rollen som kundtjänstmedarbetare bör du vara en person som har en stark servicekänsla och trivs med att kommunicera med människor. Du är flexibel och anpassningsbar, vilket hjälper dig att hantera olika typer av kundärenden och snabbt skifta fokus när det behövs. Din utåtriktade och engagerade personlighet gör att du tar varje interaktion på allvar och strävar efter att ge den bästa upplevelsen för varje kund. Du är modig och vågar ta initiativ för att lösa problem, samtidigt som du är nyfiken och alltid vill lära dig mer för att ständigt förbättra ditt arbete.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Minst 3-årig gymnasieexamen eller högre utbildning
Minst 2 år av arbete i kundnära verksamhet såsom t.ex. kundservice
Erfarenhet från service och tjänster i digitala kanaler
Erfarenhet av moderna kundhanteringssystem
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska
Kunna påbörja tjänsten 2026-01-07
Kunnig inom service och kundbemötande
Stresstålig och stabil
Kommunicera klart, tydligt och strukturerad
Ansvarstagande och noggrann
Meriterande:
Erfarenhet av tull- eller speditionsarbete
Erfarenhet av rådgivning kring tull- och/eller handelsreglerTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader. Start 2026-01-07.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35521 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
