Kundtjänstmedarbetare till Mediabolag!
Wrknest AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare hos vår kund kommer du att få en unik möjlighet att arbeta i en spännande och framåtlutad organisation. Kunden är mer än bara en nyhetskanal: det är en inspirerande arbetsplats med en företagskultur som präglas av engagemang, nyfikenhet och driv.
I rollen kommer du främst ha ansvar för kundtjänsten, fakturahantering samt stötta verksamheten med administrativa uppgifter. Detta är en fantastisk chans för dig som studerar att kombinera dina studier med praktisk erfarenhet.
Som konsult hos oss blir du en del av vårt Wrknest-team och får möjlighet att arbeta hos kunden under 6 månader, med chans till förlängning. Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att innefatta:
Ansvar för kundtjänsten och hantera ärenden som kommer in via mail.
Hantering av fakturor, attestering och fakturauppföljning
Uppföljning av avslutade prenumerationer
Övriga kontorsadministrativa uppgifter
Vi söker dig som:
Studerar på minst 50%
Kan jobba 50% kontorstider
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har erfarenhet av kundtjänst eller liknande
Har grundläggande kunskaper inom ekonomi
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början – men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är noggrann i ditt arbete och har förmågan att hantera detaljerade uppgifter samt har en stark organisatorisk förmåga för att självgående kunna hantera flera uppgifter och deadlines samtidigt. Du bör också ha utmärkta kommunikationsfärdigheter, både skriftligt och muntligt, för att kunna interagera effektivt med kollegor och kunder.Övrig information
Start: Efter sommaren Arbetsplats: Centrala Stockholm Omfattning: 50% Anställning: konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011302-2083308". Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
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118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9990212