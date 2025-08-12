Kundtjänstmedarbetare till kund i Linköping!
2025-08-12
Är du serviceinriktad och kundorienterad? Har du även en positiv framhållning och besitter en god samarbets- och kommunikationsförmåga? Då kan det vara just dig vi söker till vårt nästa uppdrag!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
I rollen som kundtjänstmedarbetare inom kompetensområde ekonomi och patient är uppgiften att hantera patientärenden över telefon och chatt. Du kommer hantera beställningar av inkontinens- och nutritionsprodukter, besvara frågor gällande patientfakturor, regler i vården samt avgifter för patienter. Andra förekommande arbetsuppgifter är registrering av exempelvis vårdval och högkostnadsskyddande avgifter. Vi dokumenterar samtliga ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Tjänsten är ett konsultuppdrag som har önskad start i augusti och löper på tom 31/5- 2026, med god chans till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning på minst gymnasienivå och minst ett års erfarenhet av kundtjänst eller support. Då vi hanterar frågor via telefon, chatt och ärendehanteringssystem är goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift, en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i offentlig verksamhet samt jobbat med fakturahantering.
Som person är du positiv, engagerad och serviceinriktad. Du är ansvarsfull och målmedveten i ditt arbete och uppskattar att arbeta i team i nära samarbete med kollegor. Att vara kundorienterad, strukturerad och kvalitetsmedveten ser du som en självklarhet.
Det är viktigt att vara anpassningsbar och lösningsorienterad för att kunna ställa om utifrån kundens behov eller verksamhetens planering. Därför besitter du förmågan att arbeta strukturerat och metodiskt även under stressade förhållanden.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
